Manuel Cortés, alcalde de Adra: “Una Feria a la altura de lo que merecen los abderitanos”

El alcalde de Adra, Manuel Cortés, irradia ilusión ante las que van a ser las primeras fiestas abderitanas en tres años. Unas fiestas para todas las edades y cada vez con un mayor y marcado carácter inclusivo que consolidan a las fiestas en honor de la Virgen del Mar y San Nicolás de Tolentino como una de las más aplaudidas y celebradas de la provincia almeriense.

-Han sido dos largos años de espera. Pero por fin vuelven las fiestas de Adra en todo su esplendor. Hay muchas ganas, ¿verdad?

-Muchas. Estamos todos muy ilusionados de poder recuperar nuestras fiestas patronales en toda su esencia. Han sido dos años sin poder honrar a nuestros patronos como merecen, sin poder disfrutar de actividades tradicionales en nuestras calles, todos juntos, abderitanos y abderitanas, y los muchos visitantes que año tras año se acercan a la ciudad a conocer nuestras costumbres. Y de esa ilusión nace la amplia programación cultural y religiosa que hemos organizado, de la mano de la Hermandad de los Patronos, para estos días. Para que sea una feria a la altura, como los abderitanos merecen.

- Arrancan este martes con el pregón y llegan hasta el sábado. ¿Con qué novedades?

-Las fiestas arrancan este martes por la mañana, con actividades para los más pequeños y con la inauguración de la Feria del Mediodía. Pero el pistoletazo de salida tradicional será de noche, efectivamente, con la lectura del pregón a cargo de nuestro Hijo Adoptivo, José María Gómez, la coronación de la Reina, Rey y damas, el lanzamiento del tradicional castañazo y el desfile de carrozas. Un arranque de feria que no dejará indiferente a nadie y al que, por supuesto, invitamos a todos y todas. La feria continuará hasta el sábado y en ella podremos disfrutar de alrededor de medio centenar de propuestas que van desde las más tradicionales, como el Día de la Bicicleta o el Espectáculo Ecuestre, hasta grandes novedades como la Feria Gamer, la Exhibición de quads, la Yincana de motos de enduro o la Exhibición de motos de cross.

- ¿Qué vamos a encontrar en la programación?

-Como comentaba, son medio centenar de actividades que están pensadas para todos los públicos y para todos los gustos. La feria está especialmente enfocada en los más pequeños, que podrán disfrutar de las tan esperadas fiestas del agua, de la espuma y la holly party, sumado a espectáculos infantiles, entre ellos el concierto de Pica-Pica que ha tenido muy buena acogida y del que hemos colgado el cartel de ‘entradas agotadas’. Para los más mayores mantenemos la tradicional merienda y verbena en la Caseta Municipal. También hay propuestas para los amantes de los caballos, de las motos y de los videojuegos, entre otros.

- ¿Qué volumen de participación esperan en este regreso?

-Estamos seguros de que va a ser una feria muy participativa. Los abderitanos tenemos ganas de disfrutar de cada una de las actividades organizadas. Y eso se ha visto ya reflejado en los conciertos que hemos disfrutado estos días como antesala a las fiestas, han tenido una acogida excepcional. Desde el Ayuntamiento, no sólo el equipo de Gobierno, si no todos los empleados públicos, estamos trabajando mucho para que todo salga a la perfección. En este punto me gustaría aprovechar para darles las gracias a todos los trabajadores municipales, porque su labor es fundamental para que este año podamos retomar nuestras queridas fiestas patronales.

- La Feria llega, como siempre, con los últimos coletazos del verano. ¿Aguanta el turismo hasta estos días?

-Septiembre es un mes lleno de actividades en nuestro municipio. Podríamos decir que estamos aún en pleno verano, el clima es muy bueno y nuestras playas siguen llenas de abderitanos y visitantes que quieren despedir esta época estival en nuestra increíble costa. Nuestras fiestas son muy queridas por los visitantes, sobre todo por la ciudadanía de municipios vecinos. Y los abderitanos, que somos unos anfitriones de matrícula de honor, estamos encantados de recibirlos y compartir con ellos estos días tan especiales.

- Un año más destaca la apuesta por la Feria inclusiva. Dos horas y no solo un día, sino dos.

-Claro que sí. Como he dicho, es una feria para todos y todas, sin excepción. Y queremos que aquellas personas con una especial sensibilidad ante estímulos como ruidos y luces puedan disfrutar también de estas fiestas. Por ello, hemos organizado esos dos días, 7 y 9 de septiembre, de 20:00 a 22:00 horas, sin ruidos y con luces fijas. Una decisión aplaudida por los vecinos y vecinas, que son gente muy solidaria, y que entienden a la perfección que todos debemos adaptarnos para seguir haciendo de Adra una ciudad cada vez más inclusiva.