La obra teatral ‘Madre Coraje’ aterriza en la ciudad el 9 de marzo

La compañía teatral Atalaya representará el próximo 9 de marzo su obra ‘Madre Coraje’ en el Centro Cultural de Adra, una sobrecogedora representación con la guerra como telón de fondo y un elenco de actores y actrices de gran nivel. La función será a partir de las 21:00 horas y las entradas ya se encuentran a la venta en taquilla y www.giglon.com a un precio único de cinco euros, con motivo del Día Internacional de la Mujer.

‘Madre Coraje’ representa una metáfora de la sociedad en que vivimos, embarcada en una desaforada carrera hacia el éxito y el culto al mercado y la propiedad; una carrera donde se compite a través del engaño y el sometimiento de los más débiles. Se trata de un texto teatral que toma como referencia la guerra. La obra no sólo se pronuncia contra ella sino contra quienes apuestan por un sistema de vida donde prime el dinero, aún a costa de sacrificar su propia existencia y la de los seres más queridos. El espectador es interrogado por las opciones que tomaría en una situación de extrema crisis, como la que vivimos. Bertolt Brecht, que demuestra aquí una extraordinaria visión no sólo de su tiempo sino del futuro, dijo que esperaba que sus obras hubieran perdido vigencia en el siglo XXI y ya no se pudieran representar.

En 1983, Ricardo Iniesta forma Atalaya Teatro Experimental Andaluz, con la idea de equipo permanente de investigación. Los dos primeros años forman la prehistoria del grupo que a través de un fuerte entrenamiento actoral y de la experimentación pone en escena dos espectáculos de teatro de calle. Tras un período de trabajo en la ISTA -dirigida por Eugenio Barba- y en el Berliner Ensemble, el director del grupo apuesta por un teatro poético con textos teatrales. En 1986 estrena la obra Así que pasen cinco años de Lorca, que permanecería dos meses en cartel en Madrid y recorrería casi cuarenta provincias españolas. A partir de aquí Atalaya consigue plasmar un estilo propio en los escenarios españoles, cada vez más reconocido, pero partiendo de textos de muy diferentes autores que permite lenguajes distintos.