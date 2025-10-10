La dana Alice deja varias calles anegadas y desperfectos en Albox y el Ayuntamiento pide precaución

Las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) se han cumplido y varios pueblos del Levante y el Valle del Almanzora han recibido con fuerza los efectos de la dana Alice, la primera con gran impacto hidrológico, que comenzó a afectar a la Comunidad Valenciana y al este de Castilla-La Mancha el pasado miércoles para acercarse durante el día de ayer a las regiones del sureste español. La Provincia de Almería ha estado desde este jueves 9 de octubre en alerta amarilla por riesgo de fuertes lluvias y tormentas eléctricas que continúa hoy viernes hasta las 23:59 horas en las comarcas del Levante almeriense y el Valle del Almanzora y Los Vélez con previsiones de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora y riesgo de entre el 40 y el 70% de tormentas eléctricas.

En Albox, uno de los pueblos más afectados, el paso de la dana Alice ha dejado fuertes lluvias que han llegado a superrar los 40 mm en varios puntos del municipio a última hora de este jueves, llegando incluso a rozar los 50 mm en la zona de Terediguera y superando los 45 mm el casco urbano. Las precipitaciones han causado diversas incidencias incluidas varias calles anegadas, cortes de tráfico y desprendimientos de diversa magnitud según anunciaba la alcaldesa de la localidad, María de Mar Alfonso a través de su perfil de Facebook.

Así ha quedado este tramo de la calle Ramón y Cajal tras las lluvias de este jueves. / D.A.

"Se han producido diversas incidencias en diferentes puntos. Algunas ya están solucionadas y otras van a requerir obras, que acometeremos de forma inmediata para evitar que se vuelvan a producir", publicaba la primera edil a lo que añadía "Quiero agradecer el trabajo de los trabajadores municipales que ya han estado esta tarde realizando tareas, a la Policía Local y Protección Civil por su rápida actuación, a los bomberos y a todos los ciudadanos por su compartimiento cívico y solidario con los demás. Seguimos en alerta amarilla lo que resta de día. Por favor, extremen las precauciones".

El Ayuntamiento pide a la ciudadanía máxima precaución

El Consistorio albojense ha emitido un comunicado en el que recomienda a los vecinos que extremen las precauciones ante la llegada de la dana Alice al municipio. Por el momento, anuncian el corte del tráfico rodado en la Avenida de América y en la rotonda del Centro de Agua y Salud y piden prestar especial atención a arquetas y alcantarillas, algunas de las cuales se han desbordado y han requerido la intervención del cuerpo de bomberos.

Imagen de la rotonda anegada que ha sido cortada al tráfico. / Somos Albojenses

Las recomendaciones del Ayuntamiento son las que siguen:

Permanecer en el hogar y evitar salir de casa salvo emergencia;

evitar el uso de vehículos personales debido a que varias calles del municipio se han anegado, son impracticables y existe peligro de arrastre;

mantener una distancia prudente con respecto a las ramblas, cauces y zonas bajas del municipio;

desconectar de la red los aparatos eléctricos si se observa riesgo de inundación;

contactar con Emergencias 112 o la Policía Local en caso de necesitar ayuda de manera urgente.

Previsiones para los próximos días

El Observatorio Meteorológico y Astronómico de Albox (OMAA) para Albox y Valle del Almanzora indica que las precipitaciones volverán a la región a partir de las últimas horas de la mañana de este viernes 10 de octubre y se intensificarán durante la tarde y primeras horas de la noche. Avisa de que localmente las lluvias podrán ser de intensidad muy fuerte o incluso torrenciales provocando la salida de ramblas y cauces secos.

Este sábado predominarán los intervalos nubosos de tipo medio y alto aunque por la tarde se esperan desarrollos de núcleos tormentosos que pueden fuertes localmente. Por su parte, el domingo se prevee nubosidad de tipo medio y alto alternado con claros y por la tarde sí habrá mayor probabilidad de formaciones tormentosas en zonas de montaña que pueden extenderse a otras zonas cercanas por el valle.

A partir del lunes la tendencia es una ligera mejora en las condiciones atmosféricas aunque avisa de que a lo largo de la semana es posible que tenga lugar un nuevo aumento de la inestabilidad.