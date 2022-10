El alcalde de Fuente Victoria dimite para prepararse unas oposiciones de Educación

El alcalde de la Entidad Local Autónoma de Fuente Victoria, José Manuel Montero, ha dimitido de su cargo. Lo anunció en la tarde de ayer durante una retransmisión en directo a través del perfil municipal en Facebook para todos sus vecinos alegando que "debo ser honesto con mi pueblo y por eso asumo la responsabilidad de irme cuando es imposible realizar el trabajo como hasta ahora lo he hecho. No puedo gestionarlo como antes porque mi tiempo lo consumen mi trabajo como profesor de Historia y la preparación de las oposiciones".

Montero ha desvelado que su "traumática y dolorosa decisión" se debe a la preparación de las oposiciones que la Junta de Andalucía ha anunciado para el año que viene y que tienen como objetivo estabilizar el mayor número posible de profesores interinos tras la petición de la Unión Europea al Gobierno de España de reducir esa cifra hace unos meses.

"Hoy con la mayor convocatoria de plazas debo asumir que no puedo permitirme el lujo de renunciar a ellas y de ganar un futuro que me permita seguir avanzando para construir la vida que yo quiero. Debo elegir y es lo que hoy quiero que se entienda, se respete y se asuma. No encuentro margen de maniobra para seguir trabajando por mi pueblo como siempre lo he hecho" y por eso, afirma "eso asumo la responsabilidad de irme".

Le sucederá en el cargo su actual mano derecha y teniente alcalde, Rosa Ginés Dueñas. "No puedo irme más tranquilo como dejo a Fuente Victoria y en manos de la persona que ha estado junto a mi durante estos años. Será un honor que te conviertas en la primera alcaldesa de Fuente Victoria. Sé que sabrás desempeñar esta responsabilidad con talento y más valentía de la que ya has demostrado estos años", eran las palabras de Montero para Ginés, visiblemente emocionada.

También ha tenido palabras de agradecimiento para el alcalde de Fondón, Valentín Martín, "un amigo y con el que todo lo que hemos conseguido no habría sido posible sin su ayuda. Es un aliado único. Gracias a eso hemos ganado en autonomía y hemos mejorado la financiación. Gracias por tu apoyo y compromiso por Fuente Victoria, alcalde", añadió.

Balance de una gestión "sobresaliente"

Como siempre le ha caracterizado, Chema como era conocido entre sus paisanos, optó ayer por la máxima transparencia de cara a sus vecinos señalando que "lo más importante es saber irse. De irme como llegué, libre en conciencia. Lo hago con dolor por ser de las decisiones más difíciles de mi vida. Pero me voy con la cabeza alta con todo lo conseguido. Yo escribí mi principio y mi final en política. Ahora seré un vecino más".

Y lo hace con una gestión que él mismo ha calificado de "sobresaliente" tras "darle un impulso a fuente Victoria para colocarlo donde se merece. Nunca ha tenido tantos recursos como hasta ahora. Dejo aprobado el mayor presupuesto de la historia y el 80% de los caminos rurales rehabilitados, todo el alumbrado mejorad y El Pósito acabado y a punto de amueblarse para abrir como alojamiento rural".

Y de cara al futuro, proyectos ya encauzados como la ampliación de la residencia de mayores, la rehabilitación del Palacio Rey Chico y la creación de un Punto Limpio. Hitos de un municipio que con poco más de 300 habitantes ha crecido tanto en lo económico, lo social como en notoriedad durante esta legislatura gracias al trabajo incansable de este alcalde que se erigió como adalid de las Entidades locales Autónomas y que fue su voz en el Parlamento de Andalucía para conseguir la aprobación de la primera Ley de Financiación de las Entidades Locales Autónomas a través de la cual esta ELA ha percibido este año 23.500 euros.