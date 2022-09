El alcalde de Vera: "La Feria vuelve por todo lo alto y esperamos más afluencia que nunca”

–¿Por fin llega una feria como las de antes, sin restricciones por COVID. ¿Cómo afrontan esta Feria de San Cleofás?

–Para nosotros este no es un año más, no es un año cualquiera. Se trata del primer año sin restricciones tras la pandemia. Por eso todos los veratenses recibimos esta Feria 2022 con muchas ganas y una inmensa alegría, pues tras un par de años complicados, nuestras fiestas de septiembre, que llevaremos a cabo desde el miércoles 21 hasta el domingo día 25, festividad de nuestro Patrón, vuelven a la normalidad y por todo lo alto, con una completa y variada programación de actividades pensadas para todos, independientemente de nuestros gustos, aficiones o edad.

–¿Qué novedades hay respecto a otros años?

–Uno de los aspectos más destacados de este año es la vuelta de algunas actividades, que tuvimos que cambiar de ubicación el año pasado por la pandemia, a su lugar original, como es el caso de la corrida de cintas, que volverá a celebrarse en la calle Isabel la Católica. Las carpas y las casetas volverán a abrir en el recinto ferial con total normalidad, donde viviremos por todo lo alto tanto la feria del medio día como la noche y el popular “tardeo”. Con más de 30 carpas, casetas y puestos de comida y bebida en nuestro recinto ferial de El Palmeral estoy convencido de que la feria del mediodía será todo un éxito al igual que lo fue el primer año de legislatura donde apostamos por llevar la feria del mediodía al recinto ferial.

–¿Que se traslade la feria del día otra vez al Palmeral supone que no habrá feria en los bares del centro?

–Sabemos que la gente tiene muchas ganas de feria y estoy convencido de que habrá ambiente tanto en el centro como en el recinto ferial. Ambas opciones son compatibles, y de hecho me consta que algunos bares y restaurantes del centro ya están completos para todos los días de feria.

–¿Qué actividades destacaría del programa?

–Hemos programado actuaciones de gran nivel en el recinto ferial de El Palmeral, con La Década Prodigiosa, Raya Real o el concierto de Funambulista, entre otros espectáculos y actuaciones diseñadas para todas las edades y gustos. Hemos organizado dos grandes corridas para conmemorar el 25 aniversario de la reinauguración de nuestra plaza de toros, y tendremos un recinto con una iluminación y decoración excepcional y a rebosar de opciones para tomar algo y disfrutar de la feria… ¿Qué más podemos pedir? Sabemos que la Feria de Vera es una de las más importantes de la provincia, y la comarca siempre se vuelca y responde visitándonos durante estos días. Estamos seguros de que este año volverá a ser así, con más afluencia si cabe que otros años.

–¿Este miércoles comienzan los festejos con el discurso de Juan Moreno. ¿Por qué lo han escogido como pregonero?

–Juan Moreno es uno de los más importantes referentes de la moderna gastronomía veratense. Su brillante y dilatada trayectoria profesional en el mundo de la hostelería y restauración ha logrado llevar el nombre de Vera por todo el territorio nacional y fuera de nuestras fronteras, constituyendo actualmente el restaurante que regenta un referente gastronómico imprescindible dentro del amplio espectro de la cultura gastronómica del municipio de Vera, la cual se erige como uno de los atractivos principales de la oferta turística complementaría de la localidad. Además, creo que Juan Moreno es un ejemplo de trabajo, constancia y dedicación para la sociedad veratense en general y para el sector hostelero en particular, tan importante en nuestro municipio, y su talla personal y su comportamiento durante toda su trayectoria vital han sido ejemplares. Nadie mejor que Juan Moreno representa el espíritu de superación e innovación del que queremos impregnar la Feria de este año, por lo que seguro que su pregón no dejará indiferente a nadie. Aunque Juan no haya nacido en nuestro municipio, tanto él como su familia son muy queridos en Vera, por lo que estamos convencidos de que es la persona más apropiada para hacer el pregón de este año.

–Este 2022 se cumplen 25 años de dos momentos históricos de la Feria de Vera. Empecemos por el lado bueno: 25 años de la vuelta de los toros al pueblo. ¿Cómo lo van a celebrar?

–Teníamos claro que esta Feria Taurina, donde conmemoramos el 25 aniversario de la reinauguración de nuestra plaza de toros, tenía que ser especial, con un gran pregón como el que ofreció el pasado 15 de septiembre Teresa Belmonte García, una mujer que es un referente en el ámbito taurino; y, cómo no, con un gran cartel en las corridas que hemos organizado. Un cartel de primera, que gustará y enganchará nuevamente a los aficionados. Y, sinceramente, creo que entre todos lo hemos conseguido. Así, contaremos con 2 festejos taurinos de primer nivel. El 24 de septiembre se celebrará una corrida con las máximas figuras actuales del toreo: Morante de la Puebla, Emilio de Justo y Pablo aguado; y, el 25 de septiembre, día de la festividad de San Cleofás, se celebrará una gran corrida de rejones con Rui Fernandes, Diego Ventura y Ferrer Martín. Carteles de lujo que reunirán en Vera a las máximas figuras del toreo, tal y como se merecen los aficionados de nuestro pueblo y de los pueblos limítrofes. Esa gran afición y tradición taurina de Vera siempre será apoyada por este equipo de gobierno, que apuesta por nuestra Fiesta Nacional como elemento clave de nuestra cultura.

–Y el lado malo es que también hace un cuarto de siglo de aquel tornado que asoló la feria. ¿Cómo recuerda aquellos momentos?

–Por aquel entonces yo ya estaba de concejal en el Ayuntamiento y recuerdo que fueron unos momentos muy duros. Afortunadamente, como causa directa de aquel tornado sólo tuvimos que hacer balance de daños materiales, pero es cierto que fueron momentos de mucha tensión los que se vivieron en aquel instante y también posteriormente, cuando nos dimos cuenta de la desgracia que podría haberse producido en el recinto con todas las personas que disfrutaban aquella noche de nuestra feria.

–Mirando hacia el futuro, ¿qué proyectos le esperan a Vera para los próximos meses?

–Gracias al esfuerzo del actual equipo de gobierno y de todos los técnicos municipales, aquellos proyectos que se vieron parados o sufrieron retrasos por la pandemia poco a poco se van materializando con el objetivo de mejorar nuestro pueblo y la calidad de vida de los veratenses, siempre desde el sentido común y sabiendo que el esfuerzo y la constancia son los pilares fundamentales para avanzar. Retos como el inicio de las obras de nuestra nueva biblioteca; finalizar el bulevar desde la Ronda de Vera hasta Cruz Roja; la renovación de todos los parques infantiles del municipio; llevar las dependencias de nuestro Ayuntamiento a Vera Playa; la apertura durante todo el año del consultorio médico de la playa; o la concreción de un centro de día como nuestros mayores se merecen son sólo algunos ejemplos de los proyectos en los que estamos trabajando y que se convertirán en realidad en los próximos meses.

–Por último, dígame un deseo del alcalde de Vera para esta Feria 2022.

–Espero que todos los veratenses y visitantes participen de forma activa en los distintos actos programados, disfrutando al máximo y honrando a nuestro santo patrón con respeto y ejemplaridad, para que la Feria de Vera siga siendo una de las más importantes de toda la provincia. Estoy seguro de que el gran trabajo e implicación de la Comisión de Festejos, los feriantes, los trabajadores municipales y todas aquellas personas que colaboran de una u otra manera en la preparación de nuestras fiestas se verá reflejado y dará sus frutos para que el resto sólo nos preocupemos de disfrutar y compartir alegría y diversión.

Entre todos haremos que la Feria de Vera de 2022 sea inolvidable, que nuestro recinto ferial de El Palmeral y nuestras calles vuelvan a vibrar y a llenarse de alegría y, lo más importante, que los vecinos de Vera la reciban con el mismo entusiasmo con el que nosotros, desde el Ayuntamiento, la hemos organizado.