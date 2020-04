“CSIF miente, la Policía Local de Garrucha tiene de todo desde el primer día”

“La Policía Local de Garrucha tiene una máscara de acetato para cada agente; un mono de protección individual, que aún no han tenido que utilizar, diez gafas de protección, mascarillas quirúrgicas y reutilizables, así como tantos guantes y gel alcohólico como han venido necesitando. Dicho esto, tendrán que aclarar si CSIF miente o se ha abonado a las noticias falsas, porque la Policía Local de Garrucha tiene de todo desde el primer día”. La alcaldesa de Garrucha, María López Cervantes, ha desmentido tajantemente al sindicado de funcionarios sobre la presunta falta de material de protección entre los agentes del municipio, “no es momento de hablar por hablar, de provocar o buscar protagonismos, ni vamos a permitir que generen ninguna alarma falsa entre la población”, afirma.

En una nota de prensa difundida a los medios de comunicación, el sindicato vierte duras críticas contra la primera edil por supuestamente no proporcionar medios a la Policía. “No tengo ningún problema en que me critiquen a mi, pero que se ciñan a la verdad, porque ningún agente ha tenido falta de material. Tenemos muy claras nuestras prioridades y sabemos perfectamente quiénes son los que están a pie de calle. En estos momentos se necesita seriedad, firmeza en la actuación y no intentar distraer la atención de lo verdaderamente importante, que no es otra cosa que atender a la gente. Y en eso es en lo que tenemos que estar los servidores públicos”.

López mantiene que todos los trabajadores municipales, y muy especialmente la Policía Local, han contado con el equipo necesario de protección que ha sido posible conseguir en cada momento. Así, además del material comprado por el propio consistorio, se ha contado con donaciones de particulares y con el adquirido a través de la Mancomunidad o el recibido desde otras administraciones, “y cada mascarilla, cada guante, se está repartiendo con total equidad, fijando primero las necesidades de quienes tienen que pasar más tiempo en las calles. No me molesta en absoluto que un sindicato me critique a mi o al ayuntamiento, siempre y cuando exista una base para ello, pero lo dicho es sencillamente mentira, y una mentira en estos momentos en los que la sociedad en general está especialmente afectada no la vamos a dejar pasar”, concluye la alcaldesa.