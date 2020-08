Vídeo: "Escupe" a un agente en Antas tras negarse a ponerse la mascarilla

La Policía Local redujo el pasado sábado en Antas a un joven de origen magrebí por oponerse ante a los agentes a ponerse la mascarilla, siendo este un elemento de total obligatoriedad.

Pedro Zamora, alcalde Antas, explicó a Diario de Almería que el detenido se encontraba ebrio y bebiendo en las inmediaciones de un pub. Los agentes le requirieron que se pusiese la mascarilla y que dejara de beber en la vía pública pero este se negó y tras cruzar varias palabras "escupió y propinó un cabezazo a uno de los agentes".

Fue en ese momento cuando la Policía Local se vio obligada a reducirlo en el suelo y ponerle las esposas para ser detenido. "Te doy un puñetazo hijo de puta. Te mato. No me va miedo que me lleves a encerrarme. Quítate de encima ahora mismo", decía el hombre para que los agentes le quitaran las esposas.

Los agentes dieron parte a la Guardia Civil de Vera, quienes llevaron al detenido hasta las dependencias del cuartel de la localidad levantina. Allí pasó el fin de semana en el calabozo y se puso al detenido a disposición judicial.