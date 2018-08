Una asociación de guardias civiles pide el nuevo cuartel y la ampliación

La Asociación Pro Guardia Civil (APROG) mostró ayer su preocupación por la situación del acuartelamiento de la Benemérita ubicado en el municipio de Roquetas de Mar, y reclamó que se cumplan los acuerdos anunciados por el ex ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, para la mejora del mismo y el refuerzo de su plantilla. El cambio de inquilinos en el gobierno central no ha ayudado a que el proyecto al que se ocmprometieron tanto Zoido coo el alcalde roquetero, Gabriel Amat, no se haya materializado por el momento.

Así lo trasladó el presidente nacional de la APROG, el cabo primero Fernando Ramírez, tras mantener una reunión de "cortesía" con el coronel jefe de la Comandancia de Almería de la Guardia Civil, Arturo Prieto, y de forma previa a un encuentro con guardias civiles y miembros de la asociación.

El Ministerio del Interior y el Ayuntamiento firmaron el convenio en abril

"Nos hemos informado de la problemática que existe en la Comandancia. Lo que más nos preocupa es Roquetas de Mar, existe una preocupación por la situación del acuartelamiento. El coronel nos ha dicho que todo sigue su ritmo, la hoja de ruta marcada y que todo sigue en marcha, que no hay que preocuparse", explicó el representante de esta organización que aglutina a agentes de la Guardia Civil.

Ramírez insiste en que a los guardias civiles de Almería este asunto les importa por encima de cualquier otro, y recalca que se trata de una demarcación complicada y que es preciso que se cumpla lo anunciado en cuanto a personal y a un nuevo cuartel.

El pasado 4 de abril el ex ministro Zoido rubricó con el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, el protocolo para la nueva ubicación de las dependencias oficiales del cuartel de la Guardia Civil en este municipio, en un edificio que cederá el Gobierno local y en el que actualmente se encuentran las dependencias de los Servicios Sociales municipales.

Trasladó entonces que en verano llegarían nuevos guardias civiles en prácticas y refuerzos, y que una vez completa la plantilla en septiembre, éste será "uno de los dos cuarteles más grandes de España en poblaciones de las características de Roquetas de Mar". Apuntó que, además del traslado del cuartel al edificio reseñado, se construirán viviendas para "fijar la plantilla con estabilidad en el destino" puesto que las actuales en su mayoría no están "en condiciones de uso y habitabilidad".

La reseñada asociación mantiene com una de sus principales reivindicaciones seguir luchando para obtener mejoras y garantizar que el desarrollo del ejercicio de la Guardia Civil se ejerza con "seguridad" y para conseguir las "mejores condiciones posibles" en lo laboral y familiar para estos profesionales de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del estado.