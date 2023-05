El Ayuntamiento de Serón licita el arrendamiento de solares para aparcamientos

El Ayuntamiento de Serón ha sacado a licitación (por un importe de 14.000 euros más IVA), la oferta pública para el arrendamiento de solares destinados a aparcamiento de vehículos en las inmediaciones de la Avenida de Lepanto de esta localidad.

El objetivo del consistorio es descongestionar de vehículos el casco urbano y crear aparcamientos en las zonas de influencia cercanas a la plaza Nueva; “que facilitarán además una mayor movilidad para el acceso a comercios y al propio ayuntamiento, así como para las festividades o eventos en la zona de la Iglesia”, explica el alcalde de la localidad, Manuel Martínez Domene.

“El núcleo de Serón tiene tradicionalmente un déficit importante de plazas de aparcamiento; situación que se hace más evidente en aquellas zonas del núcleo que cuenta con mayor densidad de centros de atracción de la movilidad”, anuncia el edil.

El regidor argumenta que una de las zonas que más sufre estos problemas es la Avenida de Lepanto “en el tramo donde se concentran equipamientos públicos; como el colegio de Educación Primaria, el Instituto de Educación Secundaria, el Centro de Salud, La Escuela Infantil Municipal, la Residencia de Mayores y varios comercios y servicios como la notaría”.

El equipo de Gobierno, a la vista de esta situación, entiende que se hace necesario adoptar medidas para dotar de plazas de aparcamiento a la zona, por lo que el Ayuntamiento ha decidido arrendar parcelas que permitan, tras su adaptación, ser usadas como aparcamiento.

Teniendo en cuenta la longitud de la avenida, han planteado arrendar dos parcelas que estén a una distancia de un tercio de la longitud total de la Avenida; de manera que se de aparcamiento a la mayor superficie posible.

Requisitos a cumplir por las parcelas

Estar situados en el núcleo urbano de Serón y tener clasificación como suelo urbano, suelo urbanizable (consolidado o no consolidado) o sistema general viario.

No estar situada a más de 250 metros en línea recta de alguno de los siguientes equipamientos y comercios: CEIP Miguel Zubeldia, Centro de Salud, Residencia de mayores, IES Sierra de los Filabres y Notaría.

Disponer de una superficie superior a 1.000 m2, sin computar en esta superficie la ocupada por taludes, muros o construcciones.

La superficie máxima a arrendar será de 2.000 m2 por parcela. Los propietarios podrán ofrecer recintos de superficie superior, pero en ese caso el exceso de superficie no será de abono al licitador. El Ayuntamiento podrá aceptar o no, a su criterio, dichos excesos de superficie. En caso de no aceptarse, el propietario deberá hacerse cargo del mantenimiento del resto de la propiedad conforme a las normas que sean aplicables.

Deben poder estacionarse al menos 30 turismos en plazas de 2,6 x 5 metros y calles de circulación de 5 metros de ancho.

La forma de la parcela deberá ser sensiblemente rectangular o en forma que permita un aprovechamiento óptimo de al menos una línea de aparcamiento en batería.

La parcela debe entregarse explanada, desbrozada y libre de obstáculos o construcciones, con un firme compactado y con acabado de gravilla.