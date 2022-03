La calima africana desertiza aún más a Almería

La calima africana que lleva desde el pasado lunes tiñendo de colores rojizos y amarillentos las calles y edificios de todos los municipios de la provincia de Almería se ha convertido en el principal tema de conversación entre los almerienses. Su molesta presencia, que acarrea importantes quebraderos de cabeza para los servicios de limpieza y que obliga también a volver a hacer uso de la mascarilla en los espacios abiertos para evitar respirar el polvo en suspensión, es también un claro ejemplo del vertiginoso acelerón que está experimentando el cambio climático y que teletransporta a la provincia de Almería a un hipotético escenario en el que el Desierto de Tabernas ya no solo se ubica en el término municipal del que toma el nombre, si no que lo hace extensible a muchos más territorios de la provincia evidenciando lo que podría ser un claro ejemplo desertización.

Muchos almerienses ahora comprenden el día a día de pueblos como el saharaui que vive en campamentos de refugiados en medio del desierto y que bregan a diario con una situación que para los almerienses es totalmente insólita y que muchos, los más veteranos, aseguran no haber vivido nunca en esta proporción.

Estampas como los municipios de Bacares o Fuente Victoria cubiertos por ese manto rojizo que dificulta su silueta y esconde su fisionomía son imágenes que estos días están saltando de smartphone en smartphone debido a su indudable extrañeza.

Aunque por llamativo que parezca, en España estos episodios no son aislados especialmente en puntos como las Islas Canarias, donde son bastante comunes. No en vano, tal y como apuntan desde la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), entre 2004 y 2009 se generó polvo en suspensión hasta un 30% de los días en el sureste peninsular, un 18% de días en el centro del país y un 10% de los días en el noroeste de la península. Eso sí, no a los niveles actuales que están creando desazón y expectación a partes iguales.

Mientras tanto las empresas de lavado de coches se frotan las manos ante el desfile de vehículos que esperan los próximos días cuando la calima africana termine desapareciendo. Según la AEMET esta situación podría producirse a partir de mañana jueves alargando así durante tres días un filtro tan rojizo y tan poco habitual para la provincia de Almería.