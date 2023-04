José Miguel Sánchez: “Alhama no puede perder el tren del progreso. Tenemos que subirnos”

José Miguel Sánchez (Almería, 1995) es un enamorado de Alhama, su pueblo. Por eso ha decidido presentarse como candidato del PSOE a la Alcaldía con el objetivo de que todos sus paisanos tengan las mismas oportunidades.

–Si la ilusión y alegría que desprende en sus discursos y mítines son contagiosas, Alhama de Almería tiene visos de volver a ser socialista.

–Sin lugar a dudas a partir del próximo 28 de mayo Alhama será socialista, y estará gobernada por un gran equipo de mujeres y hombres progresistas, jóvenes y preparados para poner sobre la mesa soluciones reales e inmediatas a los verdaderos problemas de los alhameños y alhameñas.

–Tras tres legislaturas de gobierno del PP con Cristóbal Rodríguez al frente, ¿lo ve factible?

–No seré yo quien juzgue si es factible o no una nueva legislatura de Cristóbal, eso lo decidirán los vecinos y vecinas con su voto el próximo mes de mayo. Pero sí te puedo decir que en el pueblo se respiran aires de cambio y esto es lo que me trasladan los vecinos y vecinas. No hay día en que no visite y recorra las calles de mi pueblo y lo que me trasladan es la sensación generalizada de dejadez, conformismo y acomodamiento que traslada, tras 12 años en el cargo, el equipo de Gobierno del Partido Popular. No se tiene en cuenta la las necesidades y prioridades de los jóvenes y las jóvenes, las políticas de empleo han brillado por su ausencia durante los últimos años en nuestro municipio, al igual que la atención y los servicios municipales que se prestan a los mayores de Alhama. Los cambios y los nuevos aires siempre vienen bien.

–¿Cuáles son las líneas maestras de su programa electoral para alzarse con la Alcaldía?

–Siempre lo hemos tenido muy claro. Las líneas clave son las destinadas a mayores, jóvenes, empleo y agricultura. Todo ello fruto de la escucha activa que hemos realizado en las diferentes reuniones que hemos mantenido con el sector educativo, sanitario, deportivo o con el tejido empresarial y asociativo de Alhama. Además, pusimos en marcha un número de móvil de contacto para que todos los vecinos y vecinas tengan la oportunidad de hacer suyo nuestro programa electoral, que estará muy nutrido de propuestas y necesidades reales para que sea un fiel reflejo de nuestra sociedad. De esos encuentros, han salido, por ejemplo, las propuestas de la Oficina de Atención al Mayor, la creación de un centro juvenil, que estará dotado con una sala de estudio, nuevas tecnologías, talleres y espacios lúdicos, o las propuestas que llevamos en el programa electoral para impulsar el empleo, los incentivos para la creación de empresas o nuestro modelo agrícola.

–¿Cómo va a convencer a sus vecinos para que le voten en estas elecciones?

–Tenemos un equipo solvente y preparado y un proyecto ilusionante para llevar a cabo los cambios que planteamos y, de esa manera, darle a nuestro municipio el impulso que necesita. Y esto no es palabrería, nuestras propuestas parten de una profunda reflexión y de unos sólidos compromisos con el desarrollo económico y social de Alhama. Nuestro pueblo no puede perder el tren del progreso y tenemos que subirnos a él sí o sí, pero esto no es posible con el actual gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento. Hasta el 28 de mayo vamos a seguir haciendo lo que venimos haciendo hasta ahora: impulsando el contacto personal día a día, calle a calle, vecino a vecino, barrio a barrio, asociación a asociación. Con humildad, honestidad, compromiso y trabajo pretendo ganarme el apoyo de las alhameñas y de los alhameños, con los valores que aprendí en la mejor escuela: la de mi casa.

–Se ha rodeado para esta encomienda con un grupo de alhameños muy joven. ¿Qué destaca de su lista de compañeros y compañeras?

–La candidatura del PSOE está formada por gente reconocible, gente progresista, gente que tiene muy claro cuáles son los principios y valores que defendemos los socialistas cuando nos presentamos a unas elecciones para pedirle la confianza a nuestros vecinos y vecinas. Personas comprometidas cuando la política en Alhama es más necesaria que nunca. Cuento, por lo tanto, con un gran equipo, del que no hace falta leer su currículo, porque son gente honesta, honrada, trabajadora y digna. Un equipo con el que a partir del próximo mes de mayo vamos a poder empezar a reconstruir nuestra querida Alhama y ponerla en el lugar que se merece. Es un equipo ganador.

–Alhama, como capital de la comarca del Medio Andarax, sigue creciendo como núcleo de servicios en la zona. ¿Qué planes tiene para facilitar la expansión de los comercios y empresas locales?

–Trabajaremos codo con codo con empresas, comercios y autónomos de nuestro pueblo en todos los proyectos y servicios que tenga que contratar el Ayuntamiento. Incentivaremos la bajada de impuestos y tasas municipales a las empresas existentes en nuestro municipio y también a las de nueva creación. Además, realizaremos campañas de apoyo al comercio local para fomentar el consumo en nuestro pueblo. Aquí el sector turístico es clave con nuestro balneario como referente. Por ello, vamos a poner en marcha una campaña de difusión de nuestras aguas termales, de sus instalaciones y de nuestra sierra con nuevas rutas de senderismo. También ofreceremos seguridad y tranquilidad, para que en Alhama no tengan que seguir cerrando negocios, ya que han sido muchos los que hasta ahora lo han hecho, lamentablemente.

–Y a nivel de agricultura, otra de las patas económicas y de desarrollo de Alhama, ¿qué preocupaciones le han transmitido sus paisanos?

–Hace unos días tuve la oportunidad de visitar varios invernaderos y fincas de nuestro pueblo, y son muchas las necesidades que demandan, como por ejemplo el arreglo y asfaltado de los caminos que están muy deteriorados y su difícil su acceso, la necesidad de crear un punto limpio para la recogida de restos vegetales, así como los derivados de la faena agrícola. El agua es una de las mayores preocupaciones de nuestros agricultores, por eso nos piden la adecuación y mejora de nuevos reguladores de presión en la red del riego por goteo para evitar su desabastecimiento.

–¿Le preocupa la despoblación? Alhama, pese a todo, sigue aguantando este fenómeno y según el INE tiene 3757 censados. ¿Ve factible alcanzar los 4.000 como en los años 20 del siglo pasado?

–Claro que me preocupa y soy consciente de que si no se aplican políticas que aseguren servicios y bienestar a los vecinos y vecinas, iremos perdiendo población progresivamente, como está pasando con los pueblos de nuestro alrededor. No sé si Alhama volverá a contar con 4.000 habitantes, pero lo que sí te puedo asegurar es que este nuevo equipo va a luchar y pelear por hacer de Alhama el mejor lugar donde vivir.

-¿Cómo es José Miguel en las distancias cortas para los que no le conozcan como candidato?

Dudo mucho que haya algún vecino y vecina que no me conozca, pero soy tal cual me veis, una persona cercana, llana y humilde que da un paso al frente desde la ilusión por impulsar un proyecto de progreso y de regeneración política al servicio de Alhama, de mi pueblo, donde nací y donde vivo. Nacido y criado en la calle San Nicolás, el patrón de nuestro pueblo, todo el mundo sabe dónde vivo y donde me pueden buscar en cualquier momento del día.

José Miguel o Josemi es un joven que con ilusión, con ganas, valentía, esperanza, proyectos y nuevas ideas da un paso al frente para mejorar y hacer crecer Alhama de Almería.

–¿Cómo se imagina Alhama dentro de una década si termina usted ostentando la vara de mando?

–Pues me imagino una Alhama que haya avanzado con pasos firmes, poniendo en el centro de la política a las personas que vivimos en nuestro pueblo, donde todo el mundo tenga la misma igualdad de oportunidades y donde el empleo de calidad y el bienestar de las alhameñas y alhameños sea el eje principal. Tal y como dice nuestro lema de precampaña, me imagino una Alhama que haya mirado al futuro y lo haya alcanzado.