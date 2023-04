Luis Miguel Cáceres (PSOE) quiere sacar de la "hibernación" en la que el PP tiene a Pulpí

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Pulpí y candidato a la Alcaldía el 28M, Luis Miguel Cáceres, encabeza una candidatura que pondrá en marcha un programa electoral “realista y responsable” y cuyo principal objetivo es “sacar a Pulpí de la hibernación” en la que se encuentra debido a los 12 años de “inacción” del PP, un partido “que sólo ha mirado por el beneficio de unos pocos”. Al contrario, ha asegurado, el PSOE “gobierna para todos y para todas, sin excepciones”.

“A diferencia de otros candidatos que sólo se presentan a sí mismos, yo tengo el honor de presentaros al mejor equipo de mujeres y hombres que están dispuestos y preparados para hacer realidad desde el minuto uno del próximo 28 de mayo el cambio que necesita nuestro pueblo”, ha sostenido.

El programa electoral del PSOE de Pulpí recoge “el sentir y las necesidades de cada uno de todos vosotros y de vosotras, sin dejarse atrás a ningún colectivo, porque cuenta con iniciativas para nuestros jóvenes, mayores, para nuestros agricultores y ganaderos, nuestras empresas, sanidad, educación, cultura y deporte, además de la vivienda, el empleo y las tecnologías; sin olvidar las cuestiones relacionadas con la seguridad y con el mantenimiento de nuestro municipio”.

Los socialistas, ha dicho, “sabemos gobernar” y ha recordado algunos de los logros conseguidos durante las anteriores corporaciones municipales dirigidas por el PSOE, como la puesta en marcha de la residencia de mayores Cortijo Colorao, del centro ocupacional de personas con discapacidad Casa Tejá, los dos polígonos industriales, el centro de salud y todos los consultorios de las pedanías, la piscina cubierta, cuatro pabellones deportivos, la guardería, dos depuradoras en sistema terciario, el centro del pensionista Las Parrandas, el Centro de Día para mayores o los colegios de Terreros y Pozo de La Higuera, entre otras consecuciones. “Si quisiéramos enumerar los logros de los gobiernos municipales del PP tendríamos de sobra con tan sólo unos segundos para rememorar su gestión en estos doce años”, ha comparado.

Investigación del alcalde del PP

Luis Miguel Cáceres ha defendido estas propuestas en el acto de presentación de su candidatura que ha contado con la participación, entre otros, de la vicesecretaria general del PSOE-A y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Ángeles Férriz, y del secretario general del PSOE de Pulpí, Ramón Pérez. La número dos de los socialistas andaluces ha reivindicado la política “de verdad” que practican y representan Luis Cáceres y su equipo, formado por hombres y mujeres que “se desviven por su pueblo”.

“Cuando la gente le ha pedido algo a Luis se ha desvivido por solucionarlo como si el problema fuera suyo”, ha incidido y ha destacado que la lista que encabeza “representa todas las sensibilidades de este pueblo” defendiendo que sería un “buen equipo de Gobierno del que sentirse orgulloso” a partir del 28 de mayo porque es “ejemplo” de trabajo y gestión.

Férriz considera que Pulpí necesita un “cambio” después de 12 años de gobierno del PP en los que, ha reprochado, vuelven a concurrir a las elecciones municipales “con un alcalde y muchos concejales investigados” por un posible caso de corrupción en la adjudicación de obras. “Cuando alguien está investigado por hacer una obra y luego adjudicarla, es obvio que pasa algo” y ha afeado al alcalde del PP que gobierne “como si Pulpí fuera su cortijo” por lo que ha animado a “cortarlo el 28M”.

Asimismo, la vicesecretaria general del PSOE-A considera que alguien –en alusión al PP- que “se ha dormido en los laureles cuatro años no puede venir a hora a dar chapa y pintura al pueblo” y, en este sentido, ha valorado positivamente la gestión que, al contrario que sucede con el PP en Pulpí, se está haciendo desde el Gobierno de España en su gestión diaria y su compromiso con la gente. En este sentido, ha situado la subida del Salario Mínimo Interprofesional y de las pensiones, como grandes “hitos” del Ejecutivo de Pedro Sánchez, así como el Ingreso Mínimo Vital o el aumento de las becas. “Hace años hubo mucha gente que no pudo estudiar porque no tenía recursos”, ha recordado, pero con las becas ahora se puede. “Eso le fastidia a la derecha, que la gente normal pueda ir a la universidad y que luego pueda trabajar, con independencia del dinero que haya en nuestra casa”.