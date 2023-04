“Los canjilones/as viven sus fiestas patronales con mucha devoción y fe”

Juan José Romera se jubila. Vive sus últimos días de la legislatura como alcalde de los canjillones/as desde que se hizo con la vara de mando municipal en las elecciones de mayo de 2019 en representación del PP, por un estrecho margen de votos- apenas 15- sobre el PSOE y ha presidido el Ayuntamiento con 5 de los 9 miembros de la Corporación. Los de 2023 son, por lo tanto, sus últimos festejos patronales de la Santa Cruz del Voto como primer edil. Una joven canjilona, Toñí Urrutia, encabezará la candidatura de los populares en las elecciones municipales del próximo 28 de mayo.

–¿Cómo afronta Canjáyar estos festejos?

– Con mucha ilusión. Son las fiestas patronales y tienen mucha importancia entre los vecinos. Además, la edición de 2019 no se pudieron celebrar por la lluvia y en las de 2020 y 2021, por las restricciones sanitarias. Recuerdo que las del año pasado se celebraron con mucho ambiente y con muchas ganas de fiesta. Fueron muy participativas y no hubo ninguna incidencia.

– En su caso, además, no seguirá al frente del Ayuntamiento.

– Si me jubilo y no me presento a la reelección. Han sido cuatro años muy intensos, de los que me siento muy orgulloso. Estoy totalmente convencido que Toñi Urrutia -nueva alcaldable del PP- y su equipo lo van a hacer muy bien.

–¿Cómo son las fiestas?

–Son muy importantes para la población canjilona y especiales porque se viven con mucha veneración desde el primero hasta el último día del programa y hay mucha fe. Se trata de unas fiestas especialmente religiosas con dos procesiones, la de hoy miércoles al Templete de la Cruz Blanca desde las 21:00 horas, que resulta muy particular porque es extramuros, y la del domingo 23 a las 13:00 horas, a la Ermita del Cerro de San Blas desde donde el cura-párroco de Canjáyar, Antonio Cobo Cobo, impartirá la bendición de los campos alpujarreños. El pasado sábado hubo una ofrenda floral a la Patrona de Canjáyar con una gran participación de vecinos y fieles, y la Hermandad de la Santa Cruz del Voto retransmitirá en directo la solemne eucaristía de hoy miércoles en honor a la Santa Cruz a través de su cuenta oficial de facebook desde las 12:00 horas del mediodía, lo que da una visión de la importancia y la fe con la que se viven estas fiestas en el municipio.

–¿Presenta algún tipo de novedad el programa de este año?

––Básicamente, el programa da continuidad a las distintas actividades de cada año. Son unos festejos de un marcado carácter religioso, con sus convocatorias litúrgicas, pero con su lado lúdico en forma de diferentes concursos gastronómicos - carne al ajillo, ingesta veloz de merengues y la degustación de una paella gigante- y campeonatos deportivos, como un triangular de baloncesto o de pádel, junto con actividades infantiles, música en directo y una gran verbena de carrozas por las calles del pueblo, que se celebrará este viernes desde las 20:00 horas.

–Las fiestas de verano ¿son diferentes?

–Las de verano hay en todos los sitios y tienen otro tipo de público. Pero las patronales, además, tienen la particularidad que siempre se celebran el 19 de Abril desde 1611, que es el día de la Santa Cruz, cuando fue descubierta la imagen de la Patrona en el muro del baptisterio del templo parroquial de Canjáyar. Este año se cumplen 412 años venerando a la Santa Cruz de forma ininterrumpida.

–Hay dos procesiones, dos Eucaristías y dos pregoneros.

– El pregonero de la Hermandad de la Santa Cruz del Voto es Manuel Sánchez Yedra y su lectura tiene lugar hoy miércoles desde las 19:00 horas en la Iglesia Parroquial. El de las fiestas es este viernes en la Plaza de la Constitución, tras el saluda del alcalde, y corre a cargo de José Juárez Pérez. Se trata de un vecino muy ligado a la Iglesia y las procesiones. Lleva mucho años trabajando en el pueblo a donde llegó desde Fondón siendo un niño y comenzó a trabajar en la farmacia. La designación como pregonero es, de alguna forma, un homenaje a su trayectoria.

–El Vaticano; Jerusalén; Santiago de Compostela; Santo Toribio de Liébana (Cantabria) y Caravaca de la Cruz (Murcia) son las cinco ciudades santas de la cristiandad ¿Canjáyar debiera de estar también en esta lista?

–La Santa Cruz del Voto tiene unos 15 centímetros y se compone de 42 piedras cada una de ellas incrustadas en la cruz mediante alveólos tapados con cristal Estas piedras, según la tradición, formaron parte de los lugares sagrados de Jerusalén. En el centro del anverso de la cruz contiene el Lignum Crucis. En 2011, Benedicto XVI declaró el Año Jubilar en Canjayar, en conmemoración del IV Centenario de la Aparición Milagrosa de la Santa Cruz del Voto y desde el Ayuntamiento y la Hermandad trabajamos por la concesión del Año Jubilar Perpetuo.