La dispersión de la población, el caballo de batalla de Cantoria

El municipio de Cantoria, enclavado en la comarca del Valle del Almanzora, cuenta con algo más de 3.200 vecinos según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística. En sus 79 kilómetros cuadrados de término municipal se reparten más de 40 núcleos y barriadas en los que, según la regidora Purificación Sánchez “en muchos casos solo viven 3 ó 4 familias”. La población principalmente se ubica en el núcleo de Cantoria y la pedanía de Almanzora con 2.124 y unos 800 vecinos respectivamente, pero el resto ejemplifican un claro caso de dispersión de la población que está provocando más de un quebradero de cabeza durante estos días de confinamiento por la crisis sanitaria del coronavirus.

Sánchez explica que con esta fisionomía municipal “muchos vecinos no tienen una tienda cercana para comprar alimentos. Ahí es fundamental la ayuda de todos los voluntarios y la Policía Local”. Además apunta que “la mayoría son personas mayores y no disponen de coche y no tienen posibilidades de abastecerse. Hay que atenderlos a todos por igual y esto provoca muchos quebraderos de cabeza”.

Desde hace dos días se ha habilitado un servicio de pescadería a domicilio

Ante esta situación, el Ayuntamiento publicó este pasado jueves un bando municipal en el que informa a sus vecinos de nuevas facilidades para poder adquirir pescado fresco sin tener que salir del municipio, dado que el único establecimiento de este tipo con el que cuenta la localidad abre dos veces por semana. Una medida con la que se sigue apostando por el confinamiento de la población.

La iniciativa, que ha contado con la colaboración de la propietaria del negocio, parte ante las dificultades de los vecinos para tener acceso a pescado y marisco fresco ante las restricciones en materia de movilidad derivadas de la declaración del estado de alarma, que limita los desplazamientos a otros municipios colindantes.

“Si hablo con la Guardia Civil, ¿cómo les digo que dejen salir a los vecinos del pueblo para comprar pescado? Se va a desbordar la situación y no sabemos qué podría pasar”, ha explicado en declaraciones a Europa Press la primer edil, quien tras la petición de los vecinos contactó con la pescadera para ver si aceptaría encargos ante los días que trabaja en Cantoria y que finalmente aceptó.

Mediante esta opción, el Ayuntamiento trata de evitar el desplazamiento de la ciudadanía fuera del término municipal para la compra de pescado, lo que además puede ser un “riesgo” ante la pandemia “no solo para la salud propia, sino para la de todos los vecinos”. “Con esto intentamos que los vecinos no salgan del pueblo y no haya desplazamientos de un municipio ha otro”, ha detallado Purificación Sánchez.

La alcaldesa ha recordado que son las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado los que tienen las competencias sobre los desplazamientos bajo el estado de alarma, si bien con esta opción se pretende cubrir de la mejor forma las necesidades básicas. “No me puedo hacer responsable de que un vecino salga a comprar a Albox y lo multen. Si no podemos salir a trabajar, ¿cómo te van a dejar salir a comprar al pueblo de al lado?”, se ha cuestionado.