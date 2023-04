Chercos cierra el grifo: la Junta declara no apta el agua para consumo humano

La Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, a través de la Delegación Territorial en Almería, ha emitido en el día de hoy la resolución en la que se declara como no apta para el consumo humano el agua de la Zona de Abastecimiento de Chercos, que engloba a las pedanías de Chercos Viejo y Chercos Nuevo, tras evaluar los valores de radionucleidos –radioactividad natural de las aguas subterráneas–, sometidos a vigilancia en aguas de consumo de origen subterráneo. Cabe recordar que esta localidad, que comprende aproximadamente 300 habitantes, ya estuvo afectada por una resolución de no aptitud por la misma causa entre febrero de 2015 y abril de 2016.

El informe emitido hoy, señala que el agua suministrada no podrá utilizarse para beber ni como ingrediente para la preparación de alimentos. No obstante, indica que no existe inconveniente sanitario para utilizarla para la limpieza del hogar y vajilla o para el aseo personal.

Asimismo, deberá ser el Ayuntamiento el encargado de la puesta en funcionamiento de un suministro alternativo, así como de la información a los afectados por esta declaración.

La Consejería de Salud y Consumo mantendrá la vigilancia de los parámetros afectados y de las medidas que se adopten hasta que se reestablezcan los valores permitidos para el consumo humano.

Nuevo sondeo de la Diputación

La Diputación Provincial de Almería acometió en el año 2020 obras para dotar al municipio un nuevo sondeo para Chercos en el Paraje ‘La Umbría’. Esta actuación estuvo enmarcada dentro del ‘Programa Acelera’ del Plan Almería, que permitió a los vecinos del municipio olvidarse de los problemas hídricos que le ocasiona en la actualidad depender de una sola fuente de captación de aguas: el sondeo de Chercos Viejo. "Este pozo, unido al de Chercos Viejo va a asegurar la respuesta a la demanda de un municipio que ve incrementada la población y la demanda durante los meses de verano", explican fuentes de la institución.

La obra consistió en la ejecución de una perforación por el sistema de rotopercusión de 150 metros de profundidad; el posterior entubado con sus correspondientes tramos filtrantes para la entrada del agua.

La utilización de materiales plásticos en el entubado del sondeo, aunque incrementa la inversión inicial y dificulta los trabajos de ejecución de captación, redunda de forma muy positiva en la calidad del agua y en el coste de mantenimiento de los sistemas de abastecimiento de agua potable municipales.

Una vez ejecutada la captación,los resultados provisionales revelaron que el objetivo perseguido con la captación de un caudal de 2,5 litros por segundo se logró.