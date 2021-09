El cohetazo marca el inicio de unas fiestas atípicas en honor al Cristo de la Luz de Dalías

La primera jornada de fiestas en la localidad de Dalías comenzó este sábado bien temprano. A las seis de la mañana se celebró el Rtounox2everesting contra la leucemia infantil realizado por Francisco Martín. Este reto consistió en hacer los 17696m+ de desnivel, equivalente a subir dos veces el Everest en el sendero de los Borondos. El recorrido siempre será el mismo y tendrá una distancia total de cinco kilómetros con 500m+ de desnivel, repitiéndose 36 veces para completar el reto "Non Stop" desde las 6:00h hasta completarlo, después de unas 32 horas.

Pasados unos minutos de las once y cuarto de la mañana fue el anuncio oficial de las fiestas 2021 con el saluda del alcalde, Francisco Giménez Callejón, al pueblo de Dalías y a los visitantes que estos días acuden a ver al Santísimo Cristo de la Luz. "Nuevamente llegamos a septiembre, nuestro mes, el mes grande de Dalías. Hace un año, con mucha tristeza, no pudimos celebrar nuestras fiestas por motivos sanitarios. Hoy, gracias a esa gran responsabilidad que hemos mantenido en todo este tiempo, las recuperamos para el disfrute de todos. Aunque, como es normal, lo hacemos con las precauciones que todos conocemos y que ya se ha convertido más en una tarea de responsabilidad individual. Quiero recordar, como no y como cada año, a las personas que echamos de menos y que en estos días nos vienen al recuerdo y a nuestro corazón, estas fechas también son para homenajear los bonitos momentos de los que ya no están. También hemos de dar la bienvenida a esos nuevos bebés que crecen entre nosotros, la esperanza de nuestro futuro", indicó el regidor. Al finalizar su discurso tuvo lugar el disparo de 'El cohetazo', el primer cohete lanzado en Dalías en estas fiestas de 2021.

A continuación se celebró la izada de banderas que este año el Ayuntamiento tuvo a bien que realizasen los distintos cuerpos que han entado en primera línea de batalla desde que comenzó la pandemia. En concreto, Sanitarios, Policía Local, Guardia Civil y Maestros en un acto de reconocimiento a su gran labor. A las doce del mediodía fue el repique de campanas y el disparo de cohetes anunciando la semana más grande para Dalías.

Justo después tuvo lugar el acto de apertura de los Solemnes Cultos en honor al Cristo de la Luz con entrada del estandarte a la iglesia. A continuación comenzó la ofrenda institucional y popular de nardos a la imagen cristífera. Al mediodía se celebró el concierto a cargo de la Asociación Músico-Cultural Daliense de Dalías en la Plaza del Ayuntamiento.

Al mediodía fue la gran Fiesta de la cerveza y chamae. El Ayuntamiento quiso invitar a los vecinos y vecinas a degustar una cerveza fresquita con una tapa de jamón. Un evento que estuvo amenizado con la música y el arte de 'Chamae' en la misma Plaza del Ayuntamiento.

Esta primera jornada festiva continuó por la tarde con el Concierto 'Alpujarrako Rock' en la Explanada a las espaldas del Bar Casa Juan. A las cinco de la tarde fue la traca en la plaza.

La velada siguió por la noche con el Gran Musical 'Días de Radio' en al Casino de Dalías. Hay que recordar que en todos los actos, como en los que se producirán estos días, se acataron las actuales medidas sanitarias por la pandemia.