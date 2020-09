El colegio de Tahal vuelve a abrir sus puertas para educar, al menos, a cuatro niños

El pequeño municipio de Tahal volverá, un año después, a abrir las puertas de su colegio. Las instalaciones escolares del antiguo CEIP ‘Otero Navas’ volverán a estar operativas este curso tras su inutilización durante el pasado año al contar, al menos, con cuatro alumnos y una profesora no itinerante que quedarán adscritos como cuarta sede del Colegio Público Rural (CPR) ‘Los Filabres’.

Así lo han trasladado a Europa Press fuentes de la Delegación Territorial de Educación, desde donde se ha apuntado la posibilidad de que incluso “entren dos alumnos más” a este centro escolar, lo que permitirá su funcionamiento como parte del centro rural establecido en la localidad de Albanchez y no como centro propio.

El colegio de Tahal cerró sus puertas el pasado año porque, según la explicación dada por la Delegación Territorial de Educación, solo se preveía que permaneciera un alumno en el centro, en quinto de Primaria, sin que constaran más escolares. A este alumno se facilitó transporte escolar para acudir a un centro de Macael.

La parlamentaria socialista Noemí Cruz ha señalado que, con la reapertura del centro, “se ha demostrado lo que el PSOE mantuvo siempre, desde el primer momento, que es que no había motivos que justificaran el cierre de este centro educativo, más allá de la voluntad de PP y Cs”.

“La mejor prueba de que el cierre del colegio fue una decisión política es que, gracias a la lucha de los socialistas y en especial de la alcaldesa de Tahal, se ha conseguido que reabra sus puertas”, ha señalado la responsable socialista. En este punto, ha recordado que los responsables del Gobierno andaluz “mintieron diciendo que el centro no estaba cerrado, luego dijeron que no era una decisión política y más tarde adujeron que no había niños suficientes, cuando la realidad es que el centro se podía haber mantenido abierto si así lo hubiesen querido, como ha terminado por evidenciarse”.

Cruz ha asegurado que la “lucha” de los socialistas por la reapertura de este centro ha sido constante, “tanto por parte de la alcaldesa como de los parlamentarios del PSOE andaluz”, convencidos, como estaban, de “la trascendencia que tienen los centros educativos para garantizar la igualdad de oportunidades, al margen de dónde se viva, así como para luchar contra la despoblación del mundo rural, ya que el cierre de un colegio en un pueblo es una sentencia de muerte para su futuro”.

Pese a la satisfacción por la noticia de la reapertura del centro, Cruz ha lamentado el “daño” que su cierre ocasionó a las familias que quisieron matricular a sus hijos allí el curso pasado.