“Esta crisis le ha pillado a la Junta con el pie cambiado”

¿Cuántos casos de coronavirus se han detectado en el municipio de Padules?

– De momento, se ha dado uno y no sabemos de dónde ha venido. Se trata de un vecino joven que ha permanecido confinado en su domicilio con sus padres, mayores, y su hermana, desde que se decretó el estado de alarma, aunque la familia, por su trabajo, tiene bastante relación no sólo con los vecinos de la localidad, sino también con los de otras localidades cercanas. Ha estado 10 días en su casa con síntomas, conviviendo con sus familiares y saliendo a comprar sin tomar medidas. Los médicos le decían que no era coronavirus. pero la madre insistió mucho para que le hicieran la prueba, que ha dado positivo. Nuestra preocupación es que este positiva saltara a la población, pero por suerte, han pasado más de diez días y no ha salido ningún contagiado.

–¿Y cómo reaccionó el Ayuntamiento ante este caso?

– Desde que se dio a conocer el positivo el pasado día 13, este alcalde se puso en contacto con la delegada del Gobierno en Almería, Maribel Sánchez, como con el delegado territorial de Salud, Juan de la Cruz Belmonte, para que se realizaran test de detección del Covid-19 a al menos el entorno más cercano y familiar de esta afectado.

–¿Y cuál ha sido la respuesta institucional a su petición?

– La Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería ha denegado esta posibilidad, porque no entra dentro de su protocolo, según nos lo hizo saber en una carta. Padules tiene mucha población de edad avanzada -150 de los 410 vecinos superan los 65 años según el Padrón Municipal al 1 de enero de 2019- y si el coronavirus entra en el pueblo puede hacer más estragos que en un residencia.

–¿Cuál su interpretación política de este caso?

– Estoy convencido que nadie, de ningún partido político, quiere aprovecharse de esta crisis sanitaria. Creo que hay que achacarlo más a una mala planificación que a la mala fe. Esta situación les ha pillado con el pie cambiado. La Junta de Andalucía está sugiriendo que la provincia de Almería está lista para hacer la desescalada, cuando la realidad es que no se está actuando con rigor ni se están aplicando medidas de prevención que son de sentido común. Les falta capacidad de trabajo y organización para dar respuesta a las necesidades reales de la población de Andalucia. Se han dado tres casos en los 20 pueblos de Las Alpujarras y no son capaces de acotarlos. La atención médica de los pueblos está ahora en los ambulatorios, por vía telefónica. El de Padules lo tenemos en Canjayar, a seis kilómetros, y estos servicios están infrautilizados y eso es una falta de decisión política real.

–¿Qué medidas ha tomado el ayuntamiento?

– Hemos comprado mascarillas homologadas y geles, y un par de días a la semana, realizamos labores de desinfección de las calles. También hemos colaborado en la instalación de una pantallas en las tiendas del pueblo. Desde el taller de costura de la Recreación Histórica se ha repartido material para hacer mascarillas de protección.–¿Qué proyectos tienen paralizados por el Covid-19?– Tenemos el parque intergeneracional, que se va alojar en un mirador, y cuyas obras de adjudicación se produjeron una semana antes del confinamiento. Tenemos paradas unas obras en el cementerio, que no son urgentes, pero si necesarias; el Museo de la Recreación Histórica y los planes PER y PFEA. También nos hemos visto obligados a la suspensión de la Recreación de la Paz de las Alpujarras que este año cumple su 450 aniversario.

–¿Hay más o menos conciencia sobre esta problemática en los pueblos pequeños?

– La solidaridad vecinal en los pueblos pequeños está más presente y está funcionado en Padules. Nunca faltan quienes se ofrecen a hacer las compras o hacer las gestiones sanitarias a las personas mayores. La atención es más personal y cercana porque los vecinos se conocen en muchos casos desde que eran unos niños y eso hace que las relaciones personales existan.

–¿Y Vd. como alcalde cómo lleva el confinamiento?

– Acudo a diario al Ayuntamiento, todas las mañanas, a puerta cerrada. El secretario, que lo tenemos compartido; un administrativo y un becario que está realizando un trabajo de inventario, están teletrabajando desde sus casas.