Tras tres décadas los vecinos de Tíjola ya no tienen la barrera de la carretera

La delegada Territorial de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, Eloísa Cabrera, visitó este pasado este jueves el municipio de Tíjola, con el objeto de inaugurar una de las obras más demandadas por los vecinos en los últimos años: un paso subterráneo que permita atravesar el término municipal a viandantes y ciclistas, sin necesidad de exponerse al tráfico de la carretera A-334 a su paso por la localidad.

“Una de las primeras visitas que tuve siendo Delegada y recién nombrado José Juan alcalde de Tíjola, fue para intentar solucionar un problema que llevaba más de 30 años solicitándose por parte del municipio. Nos pusimos a trabajar y hoy es una realidad. Creo que ese es el mandato que tenemos en el nuevo gobierno de la Junta de Andalucía del presidente Juanma Moreno. Nos lo ha dicho a consejeros y delegados, que tenemos que ponernos al servicio de los Ayuntamientos porque quienes mejor conocen su realidad, son sus alcaldes y equipos de gobierno. Tenemos el mandato de solucionar problemas; y los problemas son más problemas cuando no hay voluntad política. Hoy lo hemos conseguido, esta obra de drenaje va a facilitar que drene bien la carretera, pero también ese cruce sirve para que los niños que van al instituto o las personas que tienen que cruzar, lo hagan sin peligro”, ha manifestado la delegada Eloísa Cabrera.

Para el alcalde del Ayuntamiento de Tíjola, José Juan Martínez, “es una reivindicación histórica de Tíjola y sin voluntad política es difícil llevar las cosas adelante. Hace 20 meses me puse en contacto con los técnicos de la Delegación de Fomento y con la Delegada. Me dijeron que iban a trabajar en el tema y ver la viabilidad de sacar adelante este proyecto. Hoy 20 meses después, lo que no se ha podido conseguir en 30 años es una realidad. Tenemos solucionado el problema del drenaje de la carretera y solucionado un tema tan demandado por los vecinos de Tíjola –sobre todo aquellos que viven en La Estación, en La Molina, nuestros deportistas o quienes van a pasear por la Vía Verde-, no había un punto de conexión que no fuese pasar por la rotonda poniendo en peligro sus vidas. Gracias al buen hacer de la Delegada y el equipo de la Junta de Andalucía, lo hemos conseguido”.