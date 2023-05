Miguel Martínez Carlón: “La ubicación de la depuradora la decide la Confederación Hidrográfica del Segura”

Ante la incertidumbre de los vecinos de Vélez Rubio por la nueva depuradora y estación de bombeo que la Junta de Andalucía va a construir en la localidad, el alcalde Miguel Martínez-Carlón Manchón quiere salir a paso de las críticas vertidas por la oposición, hablando con el Diario de Almería y aclarar la situación en la que se encuentra la nueva estación depuradora despejando las dudas que tienen los vecinos

–Ante las críticas sobre la nueva ubicación de la Depuradora por parte del PSOE, ¿qué tiene que decir como alcalde?

–La depuradora es un problema heredado y su construcción es una necesidad imperiosa. Es una vergüenza, un despropósito y un atentado contra el medio ambiente que en pleno s. XXI se estén tirando a la rambla 1,5 millones de litros de aguas fecales sin depurar, con la consiguiente contaminación de acuíferos.

–¿Por qué es un problema heredado?

–La antigua depuradora, de sistema de lagunaje la hizo el PSOE en el año 1996 y nunca ha funcionado, como demuestran la continuas multas que ha pagado el ayuntamiento por importes superiores a los 50.000€. Los sistemas de lagunaje han sido un rotundo fracaso en todos los sitios en los que se han implantado. Unido a esto, otro gran problema fue construir las balsas junto al cauce de la rambla del Río Vélez en zona inundable así como los colectores de desagüe que transcurren de forma longitudinal por el mismo cauce de la rambla, de manera que cada vez que “sale” el río se han producido grandes desperfectos. El último y más grave fue la riada de 28 de septiembre de 2012 que acabó por destruirla por completo. Debido a esta situación y a la obligación impuesta por la UE de que las aguas residuales tenían que estar depuradas como máximo en 2015, la Junta de Andalucía del PSOE declaró en 2010 de interés autonómico esta depuradora y las de la Comarca, es decir, la Junta asume la obligación de su construcción. Por ejemplo, en Chirivel, en similares circunstancias a la nuestras, la van a construir junto al pueblo, sacándola de la rambla y ahí, sin embargo, la consideran una gran solución.

–¿Qué hizo cuando gobernó en su anterior etapa?

–Nosotros cuando hemos tenido responsabilidades de gobierno siempre hemos tratado de resolver los problemas. En este sentido, yo firmé un convenio con Galasa en 2003, la empresa de aguas de la Diputación Provincial, para limpiar y mantener las balsas, pero no se nos garantizaban más del 65% en la depuración, pero menos es nada.En 2004, con el PSOE en el gobierno municipal, rescindió el convenio y el mantenimiento se lo adjudicó a una empresa de la Junta, Egmasa, otro chiringuito socialista, no haciendo nada en el mantenimiento de la depuradora.

–¿Qué ha hecho la Junta de Andalucía desde 2010 que la declaró de interés autonómico?

–Nada. Desde esa fecha hasta 2018 que preside el gobierno autonómico no ha movido un solo dedo para solucionar el problema a pesar de estar cobrando a los vecinos un impuesto en el recibo del agua, a pesar los requerimientos por escrito y personales de este alcalde y a pesar de las multas impuestas a la propia Junta de Andalucía por la Unión Europea de más de 15 millones de euros que está asumiendo el actual gobierno andaluz. Será en 2019, cuando el gobierno del PP empieza a tratar de solucionar el problema.

–Y, ¿cómo va a solucionar el problema de la depuradora?

–En marzo de 2021, la consejera Carmen Crespo, atendiendo al mandato legal, presentó el proyecto en Vélez Rubio, con la presencia, entre otros, de las organizaciones agrarias.

–¿Cómo es el proyecto?

–El nuevo proyecto supone la construcción de una nueva depuradora de última generación con un presupuesto de 5,5 millones de euros a coste de la propia Junta de Andalucía, es decir, al ayuntamiento de Vélez Rubio no le va a costar un euro. Además, la nueva depuradora no tiene incidencia medioambiental ya que tanto la estación de bombeo como la propia depuradora van en una construcción cerrada, llevan tratamiento de desbaste, desodorificación y filtros de carbono. Es imprescindible cerrar el ciclo integral del agua, más aún con la situación de sequía extrema. Las depuradoras de última generación aseguran una buena limpieza de las aguas residuales pudiendo ser usadas en los sistemas de regadío y la recuperación natural de los cauces de ríos y ramblas. Además posibilitará la recuperación para los vecinos de un gran espacio natural hoy infrautilizado desde el puente de los siete ojos al Piar.

–¿Quién decide la nueva ubicación?

–La ubicación la decide, con criterios técnicos y jurídicos, la Confederación Hidrográfica del Segura dependiente del Ministerio de Transición Ecológica del Gobierno del PSOE con la obligación de sacar del cauce de la rambla tanto la depuradora como los colectores. Es decir, de los varios lugares propuestos por este ayuntamiento para acometer la obra, ha sido la CHS la que ha determinado el lugar en el que debe construirse.

–¿Qué piensa sobre la nueva ubicación propuesta?

–Como he dicho, ha sido la Confederación Hidrográfica la que ha determinado el lugar para su construcción. A Vélez Rubio lo que le interesa es que se construya la estación depuradora, pero si por cualquier circunstancia el Ministerio considera que debe construirse en otro lugar, acataremos lo que digan, de todas maneras, el lugar no puede mantenerse en el sitio actual, como dice el PSOE, porque como he dicho, cada vez que “sale la rambla” se la lleva. Además, ha sido la propia Confederación del Segura la que así lo ha determinado al prohibir la ubicación de depuradoras y colectores en zonas inundables y en las ramblas. Este es un proyecto por mandato legal de la UE, cuya construcción compete a la Junta de Andalucía y que el gobierno anterior del PSOE no ejecutó.

–¿En qué situación se encuentra el proyecto?

–En la actualidad se están terminando los informes ambientales. Con este proyecto se toman muchas precauciones por la administración y los procedimientos se dilatan. Lo que es lamentable es que todo lo que he explicado lo sabe el PSOE y son los máximos responsables porque en 20 años no han hecho nada por solucionar el problema ni en Vélez Rubio ni en Sevilla. Como se suele decir los pirómanos se han convertido en bomberos, utilizando esta delicada cuestión con fines electoralistas, demostrando una total falta de escrúpulos manipulando a los vecinos. Más le valdría al PSOE velezano mirar por los intereses generales y dejarse de sectarismos y mala fe en un proyecto crucial para este pueblo y para la cuenca que abarca el río Vélez.