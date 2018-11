Docentes del Laimún se formarán en el extranjero con el Erasmus+

Un total de cuarenta centros educativos públicos de la provincia de Almería han sido seleccionados para el desarrollo de proyectos de asociación entre centros escolares de distintos países de la Unión Europea y para la realización de estancias formativas del profesorado dentro del programa europeo Erasmus+. La delegada de Educación, Francisca Fernández, ha visitado en El Ejido el CEIP Laimún que inició en octubre su proyecto 'Laimún, opening doors to Europe' con un curso para docentes en Helsinki.

Con el objetivo de mejorar el nivel y la calidad de la enseñanza del bilingüismo a través de prácticas innovadoras, de las tecnologías de la comunicación y de la movilidad del profesorado, docentes del CEIP Laimún completarán su formación en cinco cursos integrados en un proyecto Erasmus +: 'Institutes and training seminars', en Helsinki, 'ICT for teaching' en Dublín, 'English and Methodology for teachers of English' y 'CLIL: Content and Language Integrated Learning', en Leeds, y 'Curso de francés', en Niza.

En su intervención, la delegada de Educación, Francisca Fernández, destacó "la apuesta de la Junta por fomentar la adquisición de conocimientos y experiencias en estancias, intercambios y cursos en el extranjero para estudiantes y docentes, unas iniciativas que siempre revierten en la mejora de la calidad de la enseñanza y el aprendizaje".