El Ejido se suma al 8-M con una intensa campaña por una "igualdad real y efectiva"

Con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el Ayuntamiento de El Ejido, a través de la concejalía de Servicios Sociales y del Centro Municipal de Información a la Mujer, ha diseñado una intensa programación para conmemorar esta importante efeméride que incluye una campaña escolar, teatro, cine, viaje de convivencia, charlas, lectura de manifiesto, deporte y la Gala de los Premios Porcia Maura.

La edil de Servicios Sociales, Delia Mira, ha dado a conocer este martes los detalles de este calendario de propuestas con el que “nos sumamos a celebrar este día reconociendo en primer lugar, la necesidad de seguir trabajando por la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres en todos los ámbitos y, en segundo lugar, para dar a conocer toda la labor que desde el Ayuntamiento se viene realizando de forma continua y, que por supuesto, no se limita sólo a la conmemoración de este día, sino que es una constante a lo largo de todo el año”.

Se llevará a cabo una campaña escolar que consistirá en charlas dirigidas a alumnos de quinto y sexto de primaria en 22 centros escolares del municipio bajo el título ‘Género Interactivo’ y charlas en seis IES con el nombre ‘Empleando la igualdad’ orientadas al alumnado de los módulos de FP que tendrán un debate posterior. Mira ha resaltado que “la labor educativa desde edades tempranas ha de ir encaminada a la promoción de nuevos valores más igualitarios y justos, donde la violencia no tenga cabida y el resultado sea la construcción de relaciones sostenibles y modelos de mujer y hombre compatibles”.

El 14 de marzo la Sala B del Teatro Auditorio acogerá la actividad ‘La Magia del Cine’ a través de la que se proyectará la película ‘Los Buenos Modales’ con entrada libre hasta completar aforo. “Una película que también nos recuerda que la responsabilidad de niños y ancianos sigue recayendo en las mujeres”, ha apostillado la edil.

El 15 de marzo se podrá disfrutar de la obra ‘Los Días de la Nieve’ con la actriz y humorista Rosario Pardo en el papel protagonista. Será en el Teatro Municipal a partir de las 20.30 horas.

Los días 16 y 17 de marzo se llevará a cabo un viaje de convivencia a Jerez de la Frontera con la participación de las asociaciones de mujeres del Consejo Local.

También se impartirán charlas con el nombre ‘El arte del buen vivir’, a cargo de la terapeuta Isabel María Marín Moreno, dirigidas a las asociaciones de mujeres del municipio con la finalidad de favorecer el crecimiento personal y la fortaleza emocional de sus asistentes. Se realizarán del 7 de marzo al 21 de marzo en Pampanico, Santa María del Águila, Las Norias, Santo Domingo y Almerimar.

La programación prevista por la concejalía de Servicios Sociales también ha contemplado actividades deportivas. El 10 de marzo, coincidiendo con la celebración de la XVII Media Maratón Ciudad de las Hortalizas, se va a colaborar con el Instituto Municipal de Deportes con el objetivo de que se cruce ‘la meta hacia la igualdad’. Por otro lado, la III Ruta urbana de la mujer en Matagorda se llevará a cabo el 8 de marzo con una distancia de cuatro kilómetros de recorrido que finalizará en la plaza de la Iglesia donde habrá animación con baile.

Premios Porcia Maura

Al igual de esta ruta, las propuestas más importantes se realizarán el mismo Día Internacional de la Mujer, por la mañana se llevará a cabo una lectura de manifiesto en la Plaza Mayor y por la noche se celebrarán los sextos Premios Porcia Maura en el Teatro Auditorio, donde se reconocerá la importante contribución de tres mujeres en el desarrollo de la vida social y cultural del municipio.

En esta edición las mujeres son Ana María Fuentes Castañeda, muy vinculada al movimiento asociativo. Participó y organizó grupos de mujeres que debatían y reivindicaban derechos fundamentales para las mujeres de Santa María del Águila, después participó activamente en la creación de lo que aún sigue siendo la Asociación de Mujeres de la Aldeílla, de la que fue su presidenta durante ocho años.

Carmen Aguilera Lucas va a ser reconocida por una dilatada trayectoria como agente vendedora, operadora de telefonía, responsable de Servicios Sociales de la ONCE en Almería, directora de la Agencia de la ONCE de Roquetas de Mar, jefa de Coordinación y Recursos Humanos de la ONCE en Málaga, directora de la ONCE en Córdoba y actualmente directora de la ONCE en Granada.

Ana Navas Acién, profesora y catedrática de epidemiología en la prestigiosa Universidad de Columbia en Nueva York. También es miembro del Centro Integral del Cáncer Herbert Irving y miembro del Comité Científico Asesor Externo del Ciberesp. Ana Navas Acién centra su trabajo en el papel del medio ambiente en las enfermedades comunes con el objetivo de mejorar la salud de las personas. Tiene más de 300 publicaciones, dirige múltiples proyectos de investigación financiados por los Nacional Institutes of Health y es reconocida por vincular las ciencias de la salud médica y ambiental mediante un enfoque participativo. Es epidemióloga, experta en salud ambiental y ha sido escogida como asesora de presidente de E.E.U.U, Joe Biden, para el comité que decidirá las inversiones del proyecto multimillonario lanzado por la Casa Blanca contra el cáncer.

La concejala ha puesto de relieve “la gran labor que se viene realizando desde el Centro Municipal de Información a la Mujer, desde el Consejo Local de la Mujer y desde el trabajo constante que se viene realizando por parte de todas las Asociaciones de Mujeres que lo componen”.

En esta línea, cabe recordar que en el año 2023 el Centro Municipal de Información a la Mujer de El Ejido atendió a un total de 723 mujeres, que hicieron 1.397 consultas motivadas por asesoramiento psicológico; malos tratos; divorcio; guarda y custodia; e impago de pensiones.