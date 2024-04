Éxito en el cierre de la Feria del Ganado de la villa ejidense de Tarambana

Muestra de ganado y exposición de productos artesanales, exhibición de adiestramiento de la unidad canina de la Policía Local de El Ejido, exhibición de trilla, trashumancia de ganado o una gran paella son algunas de las actividades de las que han podido disfrutar los ejidenses durante la jornada de este fin de semana en la Feria del Ganado de Tarambana.

Este fin de semana ha marcado un hito especial para los residentes de El Ejido con la décima edición de la Feria del Ganado de Tarambana. Como ya expresó la concejala de Comercio, Turismo y Sanidad, María Herminia Padial, en la presentación "se trata de una feria que resalta la importancia de mantener vivas nuestras tradiciones, costumbres y arraigo, de destacar la labor de los ganaderos y artesanos, al tiempo que se configura como una jornada de convivencia entre vecinos, amigos y familias”.

El Centro de Usos Múltiples de Tarambana ha sido el escenario perfecto para albergar esta celebración, pues cuenta con un amplio espacio para la exhibición de animales y productos artesanales.

El sábado tuvo lugar una de las actividades más destacadas de la feria: la exhibición de adiestramiento de la unidad canina de la Policía Local de El Ejido.

El domingo, los asistentes tuvieron la oportunidad de disfrutar se una serie de eventos emocionantes como la muestra de ganado, una exhibición de trilla y una trashumancia con más de 600 cabezas de ganado. Además, a las 13:30 horas, los visitantes disfrutaron de una gran paella, música en vivo a cargo de Flamenco Fusión y un desfile flamenco presentado por 'Modas Aurora'.

Sin embargo, más allá de la alegría que ha dejado esta Feria del Ganado, también ha servido para reflexionar sobre los desafíos que enfrenta la industria ganadera. Pedro Fuentes, ganadero ejidense, ha explicado que "este año va a ser difícil por la sequía. Ha sido un año muy malo porque no había alimentos disponibles".

En cuanto al propósito del ganado, Pedro ha explicado que "este ganado es de actitud cárnica. No vale ni para leche ni para la dana. La dana es para tirarla y leche no tiene. Digamos, se cría, se vende la cría y se vuelve otra vez al ciclo. No tiene recorrido".

A pesar de los desafíos que enfrenta la industria ganadera, Pedro ha querido destacar la estabilidad del mercado. "Ahora mismo no está mal. Está estable, que no es poco. Ahora mismo está muy estable. No es tan caro, no es tan barato, pero hay movimientos. El problema que hemos tenido es que nos ha costado mucho alimentarlas este año".

Además, asegura que "el ganado directamente se está abandonando, porque la media de edad de los ganados de aquí es de 60 años y no hay rentabilidad".

Uno de los motivos de celebrar esta Feria ha sido para seguir manteniendo vivas las tradiciones y costumbres de la localidad, aunque Pedro Fuente asegura que "la gente joven no quiere. No hay relevo generacional. De aquí a cinco o seis años nos quedamos sin ganado, porque no hay rentabilidad para las horas que se echan con el ganado".

La Feria del Ganado de Tarambana sigue siendo un gran evento para la comunidad. Es una oportunidad para reunirse, celebrar y reflexionar sobre el papel que juega la ganadería en la industria local. Además, sirve para recordar la importancia de apoyar a los ganaderos locales para preservar las costumbres del municipio. "Esto siempre ha sido zona ganadera y ahora solo hay agricultura", expone Pedro Fuentes.