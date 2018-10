Góngora tilda de "irresponsable" y "tendenciosa" a Educación

La indignación del equipo de gobierno de El Ejido tanto con la delegación de Educación de la Junta de Andalucía como con el grupo municipal del PSOE ejidense es patente, y en la mañana de ayer quedó evidenciado con una rueda de prensa monográfica convocada por el alcalde, Francisco Góngora, en la que reiteró la información ya ofrecida en la tarde del lunes por el portavoz municipal, respecto a la cesión de suelo a la Junta para la construcción del futuro instituto de enseñanza secundaria de Almerimar. Siete años lleva el consistorio, según demostró el propio Góngora con documentación, ofreciendo un terreno de 33.000 metros cuadrados destinado, según está recogido en el Plan Parcial aprobado por la propia Junta, a suelo para instalaciones docentes, y que sin embargo ha sido rechazado por la delegación, a la que el regidor tilda de "irresponsable" y "tendenciosa".

"No es entendible que califique como no adecuada una parcela que la propia administración andaluza calificó como de equipamiento docente, utilizando además argumentos tendenciosos y peregrinos como, por ejemplo, la necesidad de cimentaciones especiales y hormigones sulforresistentes o la existencia de insectos", expuso el alcalde, quien explicó que el pasado 24 de octubre recibió un escrito de Educación solicitando el uso de dos parcelas próximas al CEIP Almerimar que, según señaló Góngora, son de uso deportivo, de manera que, dijo, "de construirse el IES en ellas se estaría privando a Almerimar de contar con un futuro pabellón y pistas deportivas". Además, existirían también inconvenientes de saturación de tráfico y problemas de circulación que se generaría en la zona, en la que a diario se concentrarían más de 2.500 alumnos en los horarios de entrada y salida, y más teniendo en cuenta que no existen espacios para aparcamientos".

La Junta ha solicitado suelo de parcelas calificadas para uso deportivo, no docente

Estuvieron respaldando al alcalde la edil de Educación, Julia Ibáñez; su homólogo de Urbanismo, Alberto González; y el presidente de la Junta Local de Almerimar, Inocencio Gabriel Manzano. Durante su comparecencia pública, Góngora explicó que, pese a llevar desde 2011 ofreciendo suelo para centros educativos e impulsando mociones y reuniones con los distintos delegados para abordar la carencia de infraestructuras suficientes en el municipio, "no fue hasta el pasado 22 de junio de 2018 cuando la consejería de Educación solicitó formalmente la cesión o mutación demonial de un suelo de 13.200 m² en la Ensenada de San Miguel". La respuesta, según mostró el primer edil, salió del Consistorio el 3 de julio, con el correspondiente informe técnico en el que se ponía a disposición de la delegación la referida parcela de 33.000 m², "aprobada en el Plan Parcial por la propia Junta como equipamiento docente", inicidió.

Y no han pasado tampoco desapercibidas para el alcalde de El Ejido las manifestaciones del portavoz socialista en el consistorio, José Miguel Alarcón, que se alineó el lunes con la Junta y pidió explicaciones de forma pública al propio alcalde: "Es lamentable el absoluto desconocimiento que el señor Alarcón tiene de Almerimar, como también lo es que actúe de mala fe y con mucho partidismo, ya que ha demostrado que para el portavoz del PSOE en El Ejido lo primero es el partido socialista, lo segundo el partido socialista y lo tercero el partido socialista, sin preocuparse de los intereses de los padres y alumnos". Al hilo, reiteró que "es sorprendente que el PSOE hable de pérdida de tiempo en Educación cuando no ha apoyado la moción del Pleno en la que solicitamos la puesta en marcha de un 'Plan de Choque" que vendría a solucionar el problema educativo tanto en Almerimar como en el resto del municipio". Para terminar, Góngora lanzó al aire tres preguntas dirigidas a la Junta: "¿Dónde está recogido el proyecto del IES de Almerimar? ¿qué partida presupuestaria tiene? ¿cuáles son los plazos de ejecución?".