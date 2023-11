"La tijera es mi adicción", la 'vieja' barbería en El Ejido con una tradición de tres generaciones

En el municipio de El Ejido hay un nuevo establecimiento recién inaugurado, ‘La Vieja Barbería’, una peluquería y barbería que supone la tercera generación de profesionales de una misma familia, regentada por Francisco Javier Martín. El Diario de Almería ha hablado con el emprendedor ejidense de 38 años de edad y ha contado la historia que hay detrás del negocio.

Allá por 1941, el abuelo de Francisco Javier abrió una pequeña barbería en la alpujarra granadina, Turón. Relata que el abuelo también trabajaba en el campo y que cuando alguien del pueblo quería que le cortaran el pelo, mandaba llamar a su hijo que estaba en el colegio. “Ya ves, las cosas de antes: iban a la escuela, hablaban con el maestro y sacaban con nueve años para ir a la barbería a afeitar”, narra Francisco Javier. “Imagínate un crío de esa edad manejando las navajas de aquel entonces que cortaban mucho más que las de antes”, dice incrédulo contando la anecdótica hazaña de su padre.

Por su parte, Francisco Javier habla que desde muy pequeño ha visto en su casa el manejo de las tijeras y que siempre le había llamado la atención el mundo de la barbería: “yo estaba sentado viendo cómo lo hacía mi padre y me quedaba con la boca abierta”.

A los 13 años le dijo a su madre que quería apuntarse a una academia, pero al final una vez que ya estaba allí le dio apuro y decidió salirse: “Vi que había muchas niñas allí y ya le dije a mi madre que en realidad no me gustaba la peluquería”. Eso era una mentira como un templo de grande, a Francisco Javier le pudo la presión social y el qué dirán por ir a una clase llena del sexo femenino y le dio vergüenza. “Ya ves tú la tontería que tenía en ese momento, me arrepiento de aquello”, confiesa. Transcurrieron los años y solo cortaba el pelo a su hermano o a algún amigo. Incluso a sí mismo: “Mucha gente no se creía que me lo hacía yo solo”.

Ya a los 34 años, Francisco Javier se atrevió a dar el paso y dejar atrás las excusas y los estereotipos sociales y se apuntó por fin a una academia de peluquería. “Siempre ha sido mi sueño: hay quienes lo intentan solo una vez y se aburren, yo no porque la tijera es mi adicción”, revela el emprendedor.

Compró un local en El Ejido y asegura que se ha tirado un año para montarlo todo. Con 38 años ya ha inaugurado su negocio, ‘La vieja barbería’, que está ubicado en la calle Jiménez Díaz. Durante el tiempo que estaba en la academia conoció a una profesora, Nazaret, y tras una charla que ambos tuvieron, ella decidió trabajar para Franciso Javier y estar juntos en esta aventura rodeados de pelos. “A ella se le da de maravilla todo lo que hace, ella se encarga de los colores, las uñas y todo lo modernos, yo me quedo con mis tijeras”, dice simpáticamente el empresario.

Por otro lado, el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, ha querido acompañar en el arranque de su andadura profesional. El regidor ha deseado a Francisco Javier que “su andadura profesional sea satisfactoria y pueda continuar con éxito el camino que emprendió su abuelo hace tantos años”. Al tiempo, le ha agradecido “su apuesta por emprender en su municipio y contribuir así a seguir dinamizando y dando vida a El Ejido, con una propuesta, además, tan personal y que tanto le ilusiona, por ese carácter precisamente de negocio familiar avalado por tantos años de trayectoria de su familia”.