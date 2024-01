Los aficionados a los videojuegos tienen este sábado una cita en El Ejido con 'MurgiGames'

La actividad es intensa cada día, incluidos los fines de semana, en el Espacio Murgijoven, que se llena de jóvenes para disfrutar de las distintas propuestas nacidas del área de Juventud y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de El Ejido. La instalación municipal está acogiendo durante el mes de enero una actividad de ocio electrónico que atrae el interés de numerosos participantes, MurgiGames, sesiones cargadas de diversión, los sábados, que ofrecen la posibilidad de jugar a numerosos títulos de videojuegos de éxito y del que todavía resta una cita, el próximo sábado 27 de enero.

“Los chavales desconectan, interactúan y se divierten en un entorno seguro como el Espacio Murgijoven, que además se ha convertido ya para muchos jóvenes en un punto de encuentro, donde pueden realizar muchas actividades interesantes para ellos”, ha valorado el edil Javier Rodríguez, quien ha querido agradecer a la empresa Arcadebit, la firma encargada de desarrollar esta actividad, “su buen hacer siempre, en cada evento o actividad que desarrollamos con ellos”.

Se han celebrado ya dos citas de MurgiGames, los pasados sábados 13 y 20 de enero. Los interesados en participar en la actividad del día 27 lo pueden hacer de forma gratuita, con horario de 11:00 a 14:00 y de 16:30 a 20:00 horas.

Los videojuegos más actuales

Así, en las instalaciones del Espacio Murgijoven podrán jugar a las novedades más actuales, como el nuevo Prince of Persia, el divertido Mario Wonder o el entretenido Sonic SuperStars, sin olvidar los espectaculares SpiderMan 2 o Zelda Tears of the Kingdom, entre otros muchos lanzamientos.

También se realizan apasionantes torneos de FC24, Rocket League, Street Fighter y muchas competiciones más, y se cuenta con un buen fondo de títulos clásicos tales como Smash Bros, Mario Kart, Fifa, Minecraft, o experiencias como las que ofrecen Just Dance, Realidad Virtual y hasta una Zona Retro, con videojuegos de los años 80 y 90.