Los artales de El Ejido, esos desconocidos

Para celebrar el Día Europeo de la Red Natura 2000 que se conmemora el 21 de mayo, se celebró una nueva jornada de divulgación, sensibilización y Educación Ambiental en los artales de El Ejido, catalogados como LIC, contando con mucha participación.

La actividad se desarrolló a través de varias mesas para explicar a todos los que se acercaron, y los que se la encontraron “a salto de mata” en su paseo por la ‘Ruta del Colesterol’, la importancia y la gran biodiversidad que atesora este ecosistema singular en el sureste europeo.

Una de las actividades consistió en una jornada de anillamiento científico, que mostró las aves que utilizan estos ecosistemas para protegerse, descansar y criar,

En la primera de las mesas el grupo Rhodopechys de SEO Bird Life Almería, coordinadores de la Estación de Anillamiento Lorenzo García de las Albuferas de Adra, a través de una jornada de anillamiento científico, mostró las aves que utilizan estos ecosistemas para protegerse, descansar y criar, y la importancia del anillamiento para conocerlas y poder evaluar la evolución del mismo. 10 ejemplares cayeron en las redes de tres especies diferentes: 6 currucas cabecinegras, 2 gorriones comunes y 2 estorninos negros. “Lo más interesante fue comprobar que estamos en pleno proceso de reproducción y todos los ejemplares anillados, o estaban incubando o eran pollos ya salidos del nido”, recalcan desde el colectivo.

En la segunda mesa, Vicky Schwarzer, botánica del Jardín Botánico de El Albardinal, mostró a los visitantes la gran variedad de especies que crecen junto al Maythenus senegalensis y conforman este ecosistema tan singular y tan poco conocido, y “denostado, por muchos en la provincia de Almería”, apuntan.

Uno de los cambios más significativos respecto a la jornada anterior, fue la incorporación en la tercera mesa, de la Asociación Down de El Ejido, donde mostró a los participantes la labor que realizan en su taller de vivero Down Agrointegra, donde los jóvenes con síndrome de down están aprendiendo a conocer y a cultivar plantas autóctonas con el objetivo de que sirvan para diseñar los setos alrededor de los invernaderos y que ayuden a controlar las plagas que afectan a nuestros cultivos y, por consiguiente, a reducir el empleo de productos fitosanitarios en nuestras explotaciones.

Las mesas se completaron con pequeños recorridos por los artales para que los visitantes pudiesen descubrir estos ecosistemas, que si se aprenden a mirar se disfrutan mucho.

“Una jornada de la que estamos muy satisfechos, porque además de los colectivos organizadores, Grupo Rhodopechys de SEO Bird Life, Asociación Down El Ejido y Asociación de Educación Ambiental El Árbol de las Piruletas, colaboraron, con su interés, asistencia y divulgación otros agentes sociales del municipio: la Asociación Cultural Athenaa, la Asociación Cuenta Conmigo y el Grupo de Ecologistas EnAcción de El Ejido. “Por otro lado, y quizás lo más esperanzador de este tipo de actividades, es la participación e implicación de los centros escolares del municipio”, añaden.