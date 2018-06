Francisco Góngora está muy orgulloso de la revitalización experimentada en los últimos años por la Feria de San Isidro, especialmente desde 2016. El alcalde ejidense no oculta su satisfacción por disponer de un recinto de calidad y con mucho margen de mejora, eje vertebrador de unas Fiestas que, entiende, se van a convertir en poco tiempo en un auténtico referente dentro y fuera de la provincia de Almería.

-¿Dónde estaba el problema antes de que se acometieran las mejoras de los tres últimos años?

-No se había dado con la tecla y ahora sí se ha conseguido. La clave es el recinto ferial y contar con buena restauración. Antes andábamos un poco perdidos, la anterior feria dejaba mucho que desear porque no tenía un recinto bien acondicionado, no se había acertado. Luego se intentó volver al centro y tampoco... hasta que nos planteamos que había que destinar inversiones, hacer zonas de sombra, ordenar el entorno de la avenida Pérez de Arenaza, aprovechar el parque, ordenar el recinto de atracciones... y lo estamos consiguiendo. La gente me dice continuamente que ya se sienten orgullosos de su feria. Esta feria ha cogido carrerilla y ya nadie la va a parar.

-¿Y hay margen de mejora?

-Por supuesto. El Ejido siempre tiene que aspirar a más y en los próximos años lo vamos a seguir ampliando y mejorando. Trataremos de seguir urbanizando, y el parque todavía tiene mucho más recorrido, toda la zona perimetral del parque queremos que esté mejor acondicionada para el año próximo. Haremos varios 'parques temáticos' muy bonitos, tenemos ya el esbozo de anteproyecto, y seguiremos intentando ampliar calles, para que haya más casetas. Además, pronto dispondremos de un nuevo espacio para exposiciones y conciertos en la cooperativa Ejidomar, un proyecto de la EDUSI. Y la presencia de caballos la queremos potenciar, aunque vamos con cautela, pero pretendemos que cada año se pueda pasear más a caballo. En definitiva, seguir dando pasos, como estos últimos años.

-Habla de la restauración de calidad como una de las claves.

-Sin duda. Disponemos de unas casetas perfectamente acondicionadas y agradezco a los restauradores que hayan apostado por la feria y creo que no se equivocan, es una feria que va a más y es una apuesta segura, pero obviamente requiere de mucho trabajo y esfuerzo. Ellos hacen que la feria se disfrute mucho más y que sea posible venir a almorzar o a cenar en la propia feria de forma confortable, ofreciendo cocina muy buena y además con música en directo de grupos de calidad. Nuestras casetas tienen pavimento nuevo y están perfectamente acondicionadas y climatizadas.

-¿Es la de San Isidro una feria segura?

-De momento todo se está desarrollando con normalidad y eso nos alegra. Como siempre hacemos, convocamos una Junta Local de Seguridad específica para San Isidro, con importantes refuerzos de Policía Local y Nacional, y la ayuda de numerosos voluntarios de Protección Civil. Contamos además con ambulancias y puesto de enfermería. Es una feria segura, siempre puede surgir cualquier incidente y por eso hemos hecho un llamamiento para que la gente disfrute con moderación y podamos convivivr. Lo vamos consiguiendo. Tanto en San Marcos como en San Isidro se va dando ejemplo de convivencia y este año lo volvemos a dar.

-¿Qué le parece la programación que se ha diseñado para este año?

-Conjugamos elementos que se hunden en las raíces de la festividad con elementos novedosos, como puede ser este año el Concurso de Estatuas Humanas. Tenemos buenos conciertos y además con carácter gratuito, de grupos que aglutinan a varias generaciones. Iremos incorporando nuevas actividades, pero sin cansar, porque lo principal está esbozado. Nuestro objetivo siempre será tener una feria de San Isidro de calidad y muy dinámica, pero también tradicional.