Pese al acuerdo anunciado en la tarde de este viernes a nivel nacional entre el Partido Popular y Vox, para garantizar la gobernabilidad en los ayuntamientos donde la suma de ambas formaciones dé como resultado mayorías absolutas, el alcalde en funciones de El Ejido, Francisco Góngora, insiste en su idea de gobernar en solitario, tras reunirse el jueves con el candidato por Vox, Juan José Bonilla y hacerlo también con Cecilio Vargas, de Cs.

“Creo que lo más probable es que haya un gobierno en minoría y que el sábado de la semana próxima se pueda conformar un gobierno del PP presidido por este que habla”, indicó el regidor antes de que se anunciara dicho principio de acuerdo a nivel nacional.

Góngora se refirió a la reunión mantenida este jueves con el candidato de Cs en El Ejido, Cecilio Vargas, quien le manifestó que su formación no apoyaría su investidura, toda vez que apeló al principio de “regeneración democrática” para retirarle su apoyo; un aspecto que la portavoz provincial de Cs, Marta Bosquet, reiteró este viernes.

“A Ciudadanos no le he planteado nada y ellos hablaban de regeneración democrática y ocho años de gobierno”, dijo Góngora, quien incidió en que cuando citó a Vargas fue “sobre todo para ver qué medios iban a necesitar” y conocer “su posición para la investidura”, puesto que “en el caso de que no hubiera ningún tipo de pactos, que es lo que espero y deseo, tengo que pulsar que va a existir suficiente lealtad institucional en base al interés general del municipio”.

En cualquier caso, el aspirante popular confía en contar con el apoyo suficiente para ser investido alcalde de nuevo y estar al frente de un equipo integrado exclusivamente por concejales populares. Aunque, ya se verá.