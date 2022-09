El Ejido ultima el itinerario peatonal y el carril bici del Vial Sur

Las obras del carril bici e itinerario peatonal que el Ayuntamiento está llevando a cabo en el Vial Sur de El Ejido están a punto de finalizar.

El alcalde, Francisco Góngora, junto al concejal de Obras Públicas, Alberto González, y los técnicos, ha visitado el espacio para comprobar in situ el estado de las obras. En esta línea, el primer edil ejidense ha resaltado que “desde el gobierno municipal apostamos de manera decidida por la movilidad sostenible y por la movilidad activa potenciando el uso cotidiano de la bicicleta y la peatonalización, que redunda en beneficio de la salud de los ciudadanos, es no contaminante, no emite gases responsables del cambio climático y fomenta un reparto equilibrado del espacio público”.

Este proyecto cuenta con un presupuesto de ejecución que asciende a 297.851 euros, está dentro de la línea de actuación de fomento de la movilidad amable y peatonalización de la estrategia ‘El Ejido Sostenible 2020’ correspondiente al Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020.

Asimismo, el regidor ejidense ha hecho hincapié en que “con esta actuación y el resto de proyectos que con estas características estamos desarrollando en el municipio buscamos anillar la ciudad para que esté conectada a través de carriles bici con los que promovemos un modelo de movilidad sostenible, contribuyendo así a favorecer los objetivos de mejora ambiental y con la finalidad de conseguir que El Ejido sea, cada vez más, una ciudad con más calidad de vida y más saludable”.

Cuatro tramos

El proyecto contempla la actuación en cuatro tramos. El tramo 1 incluye la conexión del carril bici en la acera norte del Club de Tenis con el existente en la Cañada de Ugíjar, la ejecución de la acera norte, la ejecución de nuevos pasos de peatones que cumplan con la normativa de accesibilidad exigida y la señalización horizontal y vertical.

En el tramo 2 se va a llevar a cabo la conexión del carril bici en la acera norte dese la Cañada de Ugíjar hasta la siguiente rotonda, de forma que se proyecta la ejecución de la acera norte, lo que conlleva la ejecución del desdoble de la calzada, quedando finalmente dos carriles por sentido de circulación y continuando la sección del tramo anterior.

La actuación prevé en el tramo 3 la conexión del carril bici en la acera norte hasta la Loma de la Mezquita e incluye la ejecución de la acera norte, lo que conlleva la ejecución del desdoble de la calzada, quedando finalmente dos carriles por sentido de circulación y continuando la sección con el tramo anterior.

Por último, en el tramo 4 se contempla la unión con la acera sur al final de dicho tramo.

Además, allí donde sea necesario se ha previsto la ejecución de pasos de peatones, pasos ciclistas que cumplan la normativa de accesibilidad exigida, señalización horizontal y vertical y elementos de seguridad e iluminación que eviten poner en peligro la seguridad del ciclista, de los peatones y del resto de vehículos que circulan por la calle.