La Junta inicia las obras de emergencia de mejora de los terciarios de la depuradora de El Ejido

Implicación de la Junta

En su intervención, la consejera ha recalcado que “Andalucía no se puede quedar atrás por no tener agua”, subrayando que “el agua se conduce, se trasvasa, se regenera en economía circular y se desala”. “Andalucía va a por todas, primero apostando económicamente desde la propia Comunidad Autónoma incluso en cuestiones que no son de su competencia, y también demandando a las demás administraciones lo que necesitan los andaluces”, ha aseverado.

Carmen Crespo ha recordado que la Junta se ha implicado, a través de la firma de un convenio, en actuaciones de depuración de interés estatal “que están en Andalucía y no se están ejecutando” como las ampliaciones de las EDAR de El Ejido, Roquetas de Mar y Adra. “Aportamos el 50% de las obras en estas depuradoras y el año que viene tendremos ya la licitación del anteproyecto de estas actuaciones tan importantes”, ha anunciado.