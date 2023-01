La Junta presenta en El Ejido su Plan EcoVivienda de subvenciones para rehabilitación

Líneas de subvenciones

A través de la Línea 3 (actuaciones de rehabilitación a nivel de edificio) se subvencionan actuaciones de mejora o rehabilitación en edificios de tipología residencial colectiva, incluyendo sus viviendas, y en viviendas unifamiliares en las que se obtenga una reducción del consumo de energía primaria no renovable de al menos el 30% y reducción de la demanda energética anual global de calefacción y refrigeración de al menos un 35% en zonas climáticas D y E y 25% en zona climática C. Respecto a la cuantía subvencionable, estará en función del nivel de ahorro en consumo de energía primaria no renovable conseguido.

A través de la Línea 4 (mejora de la eficiencia energética en viviendas) se subvencionan obras o actuaciones de obras de mejora de la eficiencia energética en viviendas, ya sean unifamiliares o pertenecientes a edificios de tipología residencial colectiva en las que se obtenga reducción del consumo de energía primaria no renovable de al menos el 30%, o reducción de la demanda energética anual global de calefacción y refrigeración de al menos un 7% o modificación o sustitución de elementos de la envolvente térmica que cumplan valores de transmitancia térmica y permeabilidad al aire establecido en el DB HE del CTE.

La cuantía de la subvención en este caso es del 40 % del coste de la actuación, con un límite de 3.000 euros.

En cuanto a la Línea 5.1 (elaboración del libro del edificio existente para la rehabilitación) tiene por objeto la financiación de los gastos de honorarios profesionales para la emisión del libro del edificio existente para la rehabilitación. En este caso es subvencionable el 100% del coste. Para viviendas unifamiliares y edificios hasta 20 viviendas, la cuantía máxima es de 700 euros más 60 euros por vivienda. Para más de 20 viviendas, la cuantía es de 1.100 euros más 40 por vivienda con máximo de 3.500 euros.

Finalmente, a través de la Línea 5.2 (redacción de proyectos de rehabilitación), se subvenciona el coste de los honorarios profesionales para la redacción de proyectos técnicos de rehabilitación integral de edificios que definan actuaciones en las que se obtengan reducción del consumo de energía primaria no renovable de al menos el 30%, así como reducción de la demanda energética anual global de calefacción y refrigeración de al menos un 35% en zonas climáticas D y E y 25% en zona climática C. Con un 100% del coste subvencionable con unas cuantías para viviendas unifamiliares y edificios hasta 20 viviendas: 4.000 € + 700 € por vivienda. Si son más de 20 viviendas, 12.000 euros más 300 vivienda con máximo de 30.000 euros.