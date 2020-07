La Legión recibirá la Medalla de Honor de El Ejido durante el Día del Municipio

El Pleno del Ayuntamiento de El Ejido ha aprobado hacer entrega en el Día del Municipio de la ‘Medalla de Honor’ a La Legión Española en la efemérides del primer centenario de su fundación, como muestra de agradecimiento testimonial de la ciudadanía del municipio, ya que los lazos que unen a esta unidad del ejército español con El Ejido son muy estrechos desde hace bastantes años. Muestra de ello está en la denominación de dos plazas públicas con el nombre de “Legión Española” y “Teniente Arturo Muñoz Castellanos”, que fue el primer legionario español fallecido en acto de servicio en la guerra de Bosnia e hijo adoptivo de nuestra tierra.

El firme compromiso en defensa del Ordenamiento Constitucional vigente hace de la Legión Española, a juicio del equipo de gobierno ejidense, "un cuerpo militar que representa, con excelencia, los valores de la entrega a los demás, el sacrificio, la disciplina y el honor

En la bandera del Grupo Logístico II de la BRILEG “Rey Alfonso XIII” figura el escudo heráldico del municipio, ya que fue un regalo de este Ayuntamiento para la primera misión de paz en la república de Bosnia-Herzegovina. Es también digno de mención el hermanamiento del Tercio Juan de Austria 3º de la Legión con la Ilustre y Venerable Cofradía Sacramental e Inmaculista de Nuestra Señora de las Angustias y el Santísimo Cristo de la Buena Muerte, donde cada Viernes Santo les acompaña en la estación de penitencia una amplia representación castrense.

El firme compromiso en defensa del Ordenamiento Constitucional vigente hace de la Legión Española, a juicio del equipo de gobierno ejidense, "un cuerpo militar que representa, con excelencia, los valores de la entrega a los demás, el sacrificio, la disciplina y el honor, todo lo cual conduce a la extraordinaria valoración que la ciudadanía tiene de esta unidad de élite del Ejército Español, ya casi centenario, por lo que merece nuestro agradecimiento".

Se comunicará al General Jefe de la BRILEG “Rey Alfonso XIII” el acuerdo plenario, citándole para que en nombre de esta centenaria unidad militar acuda al acto solemne en el que se procederá a entregarle esta máxima distinción, que se llevará a cabo en el Día del Municipio el 11 de septiembre de 2020.

Abstención del PSOE

En la votación celebrada durante la sesión plenaria por videoconferencia, el principal partido de la oposición, PSOE, se ha abstenido en este punto. El Grupo Municipal Socialista se abstiene en la concesión de la Medalla de Honor de El Ejido a la Legión Española, según asegura el edil y ex portavoz José Miguel Alarcón, ya que si bien desde el PSOE se reconoce su "importante labor", los concejales socialistas no comparten "las formas" en las que "el alcalde y su equipo de gobierno de PP y VOX llevan este tipo de reconocimientos al Pleno, puesto que no cuentan para nada con el resto de grupos políticos, y dejan fuera de esta distinción a otros numerosos colectivos".