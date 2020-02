El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha destacado hoy la apuesta de la Consejería de Justicia para proteger a las víctimas vulnerables con la creación de 19 nuevas salas Gesell en Andalucía “que tienen un periodo de implantación de cuatro meses, así que en el mes de junio pasaremos de las nueve que hay en la actualidad a 28”, afirmó.

Marín ha visitado en El Ejido una de esas nuevas salas que van a entrar en funcionamiento a partir de marzo, ya que las obras están concluidas y solo resta instalar los sistemas de grabación, de tal forma que en junio todas estarán operativas. En la visita también han participado el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, y la delegada del gobierno andaluz en Almería, Maribel Sánchez.

Acompañaron a Juan Marín en la visita a la sede judicial de El Eljido el alcalde Francisco Góngora y la delegada de la Junta en Almería, Maribel Sánchez

“Esta sala de El Ejido va a facilitar la declaración de las víctimas de violencia de género y agilizar los procedimientos”, ha explicado Marín, quien ha señalado que este espacio va a permitir que “las declaraciones, ya sean de mujeres o de menores, se hagan en un entorno normalizado y con la presencia de un psicólogo”.

Las declaraciones de estas víctimas vulnerables son seguidas por todas las partes del procedimiento judicial tras un cristal de grandes dimensiones, sin que ésta las vea. Todos ellos pueden plantear preguntas, que son realizadas por un profesional a la víctima, con lo que así queda registrada la llamada prueba preconstituida, de cara al futuro juicio.

“Las salas se encuentran a la espera de que se instalen los sistemas de grabación y que podamos ofrecer este servicio con todas las garantías y que no haya que repetir el paso de la víctima por la sede judicial”, ha detallado el vicepresidente.

“Es un avance importante, una inversión importante, pues cada sala supone unos 40.000 euros, que hemos financiado con los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y que hemos podido plantear en poco espacio de tiempo”, ha destacado Marín de estas nuevas instalaciones que vienen a proteger y evitar la doble victimización.

Necesidades de personal en la sede judicial ejidense

Por otro lado, Marín ha mantenido un encuentro con las autoridades judiciales de El Ejido, en el que le han trasladado “las necesidades de personal que hay en la provincia y también de recursos materiales”. “Somos conscientes de esta realidad”, ha dicho Marín, que ha destacado por un lado “la profesionalidad de todo el personal que saca adelante el trabajo”; y por otro, “el importante esfuerzo que hemos hecho en la Consejería “pues se han puesto en carga recursos para la Fiscalía, para las Unidades de Valoración Integral de la Violencia de Género, que incluso se han duplicado respecto a los que había en 2018: hemos pasado de nueve a 17 en toda la comunidad autónoma”.

Igualmente, ha recordado que “se han aflorado también más de 140 plazas ocupadas por interinos durante más de tres años”. No obstante, “somos conscientes de que no es suficiente y que es necesario la implantación de nuevos órganos judiciales, pero eso es algo que es competencia del Ministerio de Justicia”Por este motivo, Marín ha anunciado que “en las próximas semanas” se reunirá con el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, al que espera “trasladarle todas las cuestiones que son necesarias y nosotros poder facilitar los medios materiales y humanos para que la Justicia mejore. La coordinación entre administraciones es fundamental, cada una no puede ir por su lado. Espero que esa coordinación sea posible”, ha dicho.

“Hay que escuchar las peticiones de jueces y magistrados. Sé que no es fácil y que los recursos son limitados en un momento en el que hay cambios de sistema como el papel cero, y que nos encontramos con nuevas realidades como la integración social. La Justicia tiene que ser capaz de adaptarse a la nueva realidad. El objetivo fundamental es prestar un mejor servicio, más ágil, más rápido”, ha concluido el vicepresidente.