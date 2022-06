Obras de emergencia en el Hospital de Poniente por goteras en UCI, quirófanos y paritorios

La Junta de Andalucía ha contratado obras de emergencia para actuar en la cubierta del Hospital Universitario Poniente de El Ejido (Almería) en las áreas de UCI, quirófanos y paritorios del centro hospitalario debido a las goteras registradas en la pasada primavera, que obligaron al cierre de uno de los paritorios, a prevenir la derivación de mujeres embarazadas al Hospital Materno-Infantil de Almería, a la suspensión de intervenciones quirúrgicas y a la inutilización de un box de UCI, entre otros inconvenientes.

El acuerdo consultado por Europa Press destina 1.164.608 euros a la ejecución de obras por parte de la empresa Copsa, que se compromete a la realización de los trabajos en un periodo de 90 días frente a los plazos más dilatados por parte de las otras cuatro empresas a las que se solicitó presupuesto para la realización de estos trabajos dentro del procedimiento seleccionado.

Se ha optado por contratar por vía de urgencia la reparación del tejado y la formación de una cubierta inclinada sobre las instalaciones situadas en la cubierta de las áreas de UCI, Bloque Quirúrgico y Paritorios del Hospital de Poniente

Aunque las obras ya habían sido contratadas a finales del pasado año a otra empresa, no fue hasta el pasado mes de abril cuando se comprobó que no se habían iniciado todavía, y ello pese a registrarse ya las primeras lluvias que derivaban en filtraciones, por lo que se decidió resolver dicho contrato por "incumplimiento" con la entidad mercantil. Con el nuevo acuerdo, y ante la premisa de un inicio "inmediato" de los trabajos comprometido por la empresa, las goteras podrían quedar atajadas en octubre. El problema no es de ahora y ya se conocía en el propio hospital y por parte de la delegación de Salud de la Junta desde el pasado año, y de hecho estaba previsto que se subsanara meses atrás.

Esta situación dio lugar a "grandes dificultades en el uso de los otros cuatro" paritorios y obligó a la adopción de "medidas excepcionales" con "turnos extraordinarios del personal de limpieza, uso de planta de hospitalización como paritorio e incluso previsión de derivación de pacientes al Hospital Materno Infantil del Hospital Universitario Torrecárdenas".

La actividad quirúrgica en los días de lluvia, que fueron bastantes en los recientes meses, más de lo habitual normalmente, también se vio afectada por la aparición de goteras que obligaron a la suspensión de intervenciones quirúrgicas programadas y al cierre de cuatro puestos de rehabilitación, mientras que en el área de UCI obligaron al "bloqueo" de un box que permanece "inutilizado desde entonces".

El carácter "extraordinario" de la situación descrito por los responsables ligados al centro hospitalario ubicado en el municipio de El Ejido han llevado a la Junta de Andalucía a propiciar una "inmediata" solución que posibilite volver a usar determinadas instalaciones y acabar con las dificultades que presentan otras, para lo que se ha optado contratar por vía de urgencia la reparación del tejado y la formación de una cubierta inclinada sobre las instalaciones situadas en la cubierta de las áreas de UCI, Bloque Quirúrgico y Paritorios del Hospital de Poniente.