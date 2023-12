Casi 600 personas pudieron disfrutar de la ‘Navidad en Breve’ en El Ejido

El Teatro Municipal de El Ejido ha acogido durante dos días trece representaciones de los grupos de las Escuelas Municipales de Teatro en el marco de la actividad ‘Navidad en Breve’, que organiza el Ayuntamiento de El Ejido, a través del área de Cultura, con la colaboración de Nórbac Erfus.

Esta cita, que han podido disfrutar casi 600 personas, además, ha tenido un fin solidario, con cada entrada se debía aportar un alimento no perecedero, producto de higiene o productos navideños a favor de la Asociación Pro Comedor Social de El Ejido.

En la jornada del lunes, 4 de diciembre, los asistentes pudieron divertirse con las obras ‘A los lobos no les gusta la navidad’ de Babydrama, ‘El camello cojito’ de TEA-tro, ‘Esperando a Papá Noel’ de Minidramáticos, ‘Necesitamos vacaciones’ de El Diamante, ‘¡Se Acabó Sana!’ de Sin rumbo teatro y ‘Esparando a…’ de Damedrama.

Y ya el pasado martes, 5 de diciembre, actuaron ‘Casting’ de Behind the scene, ‘Dónde están mis padres’ de La Tarumba, ‘Mi familia’ de No ni na Teatro, ‘Momento Mori’ de Azogue Teatro, ‘Menudas campanadas’ de La Ventolera, ‘Presencias’ de Akelarre y ‘Atraco a las 9’ de Anónimo Teatro.