Pistoletazo de salida a la IX Semana Saludable de El Ejido

Desde este martes 8 y hasta el próximo 12 de noviembre se puede disfrutar de las cerca de 50 actividades gratuitas que incluye la IX Semana Saludable de El Ejido con el objetivo de fomentar la salud entre el conjunto de la sociedad ejidense.

Con el lema ‘Saludable desde dentro’, la programación se desarrolla con la colaboración público-privada entre el Ayuntamiento, a través de la concejalía de Participación, y un total de 40 empresas, profesionales, organismos públicos, colectivos, asociaciones y clubes deportivos del municipio.

La edil de Participación, Elena Gómez, resalta que “con esta semana buscamos concienciar a niños y adultos sobre la importancia y la necesidad para la salud de mantener buenos hábitos en la alimentación y la práctica de ejercicio físico”.

Una cita multidisciplinar Las actividades organizadas están siendo impartidas por profesionales de las diferentes áreas a través de charlas, talleres, master class, acciones en farmacias, actividades deportivas y propuestas educativas que abarcan temáticas como el cuidado de la piel, la grastrociencia, prevención en caídas, primeros auxilios, entrenamiento personal, deporte adaptado o pilates para espalda sana.

Elena Gómez resalta que “podemos destacar como novedad en esta edición que se va a llevar a cabo una clase de iniciación a la escalada en el rocódromo situado en las instalaciones del salón de usos múltiples de Pampanico y la Ruta Urbana Saludable que se va a celebrar el próximo 11 de noviembre con las personas de la Tercera Edad como grandes protagonistas”.

De este modo, la programación de esta semana de eventos arrancó este martes con una ‘Iniciativa Coexplay’, a través de Coexphal en el CEIP Tierno Galván; la Plaza Mayor ha acogido una clase de Zumba Fitness, a cargo de la Asociación ‘Soy Especial y qué…’; y en el Lago Victoria se ha desarrollado una jornada de deporte adaptado a través del Club Tiempo Libre de Remo dirigido a alumnos del aula específica del IES Santa María del Águila.

Ya por la tarde, el salón de actos del Hospital Universitario Poniente acoge un taller sobre ‘Cuidados de la piel’ con el ponente Carlos Hernández Montoya; se celebrará una charla sobre ‘Crianza saludable: la comunicación con nuestros peques’ en el espacio Muhimú Almerimar organizado por ASTEYA; en la Sala B del Teatro Auditorio, la Asociación Renal del Poniente Almeriense ARPA organiza una charla sobre el ejercicio físico para pacientes con hipertensión, enfermedad cardiovascular, insuficiencia renal o artrosis-artritis; por último, ‘Move it Center’ acoge una master class all move sobre fight it, move fit y dance it.

Toda la información sobre las actividades se encuentra disponible en la página web participacion.elejido.es. Algunas actividades requieren de inscripción previa que se podrá realizar en el teléfono 950 54 10 26 o en los propios establecimientos.