Manuel de la Fuente al fin atendió a los vecinos de Balerma, aunque para ello las cuatro personas que acudieron en la mañana del lunes a buscar respuestas a la situación de las playas de esta pedanía ejidense tuvieron que pasar casi 30 horas encerrados en las oficinas del Servicio Provincial de Costas, ubicadas en el Paseo de Almería.

Lo hicieron sin comer, y no por huelga de hambre, sino porque no se les permitió que nadie del exterior pudiera darle aunque fuera unos bocadillos. Se sintieron coaccionados y amenazados con presumibles denuncias, e incluso aseguraron, y para atestiguarlo compartieron por redes sociales un vídeo grabado por ellos mismos, que un operario desmontó los enchufes de la estancia en la que estaban ‘atrincherados’ para que no pudieron cargar sus móviles.

“El retranqueo del paseo es inamovible” La próxima semana se reanudarán las obras del paseo marítimo y esa batalla, la de evitar que se pierdan metros cuadrados, sí la han acabado perdiendo los vecinos. “Por responsabilidad, no vamos a impedir que se ejecuten las obras, porque la posición de Costas de retranquear el paseo se basa en informes técnicos y no tienen otra alternativa, según nos han explicado, no lo hacen por capricho”, explicó tras la reunión Fran Fernández. La próxima semana también se iniciará la aportación de arena prevista para las playas balermeras.

Con todo, lograron parte de sus objetivos y terminaron la ‘odisea’ con, al menos, un compromiso arrancado al subdelegado del Gobierno: la priorización, en los próximos Presupuestos Generales del Estado, de actuaciones suficientes en la costa de Balerma que contribuyan a su estabilización, y la pronta aportación de la arena comprometida para este año, 13.00o metros cúbicos, aunque ésta sigue considerándose muy insuficiente.

"No nos hubiera gustado que fuera de esta forma, porque ha sido una situación muy desagradable para ambas partes, especialmente para nosotros, pero hemos conseguido que se visualice de verdad el problema que tenemos con nuestras playas"

Tras pasar más de una jornada completa, con su noche incluida, durmiendo en el suelo y sin haber comido, los cuatro vecinos salían de Costas minutos antes de las 15:00 horas del martes. Lo hacían ovacionados por una treintena de vecinos balermeros, que se encontraban en el exterior. Una de las cuatro personas que protagonizaron el encierro hubo de ser atendida por personal sanitario en una ambulancia que la esperaba en la puerta, debido a la debilidad y ansiedad que presentaba. Cuentan los balermeros que los propios empleados de Costas estaban preocupados y desencajados por la situación.

Apenas una hora después estaban sentados con Manuel de la Fuente, quien se mostró receptivo y con ánimo colaborador, afirman. “No nos hubiera gustado que fuera de esta forma, porque ha sido una situación muy desagradable para ambas partes, especialmente para nosotros, pero hemos conseguido que se visualice de verdad el problema que tenemos con nuestras playas”, aseguraba tras el encuentro uno de los vecinos, y portavoz de la Plataforma por la Defensa de Balerma, Fran Fernández. “Lo más importante de lo que hemos conseguido es el compromiso del subdelegado para que cuando se aprueben los Presupuestos Generales del Estado se priorice con una partida concreta la actuación para estabilizar la situación en Balerma”, explica Fernández.

Esto será, seguramente, con una aportación de arena suficiente y mucho mayor que los 13.000 metros cúbicos previstos para este año, y que comenzarán a ser aportados a partir de la próxima semana, según el mismo compromiso del subdelegado. “Será una aportación considerable, mucho mayor de la que tendremos este verano, con una partida integrada en el Presupuesto General”, reitera Fran Fernández, tras lo manifestado por el subdelegado.

Esto ayudará a que la regresión de la playa en Poniente y Las Cuevecillas se estabilice, a expensas de la solución estructural que se espera en el marco de la Estrategia para la Protección de la Costa de Almería, ambicioso plan a medio plazo al que los representantes del gobierno central se han remitido en las últimas fechas cada vez que se han reunido con los vecinos o los representantes políticos, ya sea en Almería o en Madrid.