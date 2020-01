La edil de Servicios Sociales del Ayuntamiento de El Ejido, Almudena Martínez, visitó a una de las usuarias que recibe la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio en el municipio, con motivo de la puesta en funcionamiento de un novedoso sistema de Control de Presencia que se está implantando en la actualidad por parte de la empresa Clece.

La concejala estuvo acompañada durante la visita por el jefe de Servicios de Clece, David Sánchez, jefe de área de Servicios Sociales, Manuel Ariza, así como técnicos municipales y un familiar de la usuaria. El objetivo de esta medida, según Almudena Martínez, es “la adecuación del trabajo de auxiliar del Servicio de Ayuda a Domicilio a los tiempos establecidos en el plan de trabajo de las personas usuarias, así como un intercambio de información entre dicho empleado y la coordinación del servicio mucho más eficaz”.

En concreto, este método consiste en que cada usuario dispondrá de una pegatina transparente con tecnología NFC en su domicilio que servirá como registro tanto para la entrada como para la salida del auxiliar, tal y como detalla David Sánchez. “El trabajador una vez acuda al domicilio pasará su móvil corporativo que le cederá la empresa por la pegatina para registrar con exactitud el horario de entrada y salida de la vivienda”.

Si por cualquier cuestión no se fichase en el domicilio hay un margen de 15 a 30 minutos en el que se enviará una alerta a la coordinadora de Clece donde se avisará de que en ese domicilio no se ha registrado la entrada. Con esto, la coordinadora inmediatamente avisará al auxiliar y enviará a otro trabajador al domicilio para asegurar que se presta el servicio y que el usuario no está solo, teniendo en cuenta que se atienden casos de alta dependencia.