Yasmina Ferrón ya es la presidenta de la Junta Local de Balerma

El Pleno de la Junta Local de Balerma eligió a la vocal del Partido Popular, Yasmina Ferrón, como presidenta, y David Fernández tomó posesión de su caego como nuevo miembro de la misma.

El alcalde, Francisco Góngora, presidió la sesión y quiso, en primer lugar, agradecer al anterior presidente de la Junta Local, Antonio Gómez, “su trabajo y máxima dedicación a Balerma durante los últimos once 11 años, estando en todo momento pendiente de los vecinos y de las necesidades de Balerma”. El alcalde destacó “el papel determinante del presidente de una Junta local, no solo en la elaboración y el desarrollo de actividades, sino en estar pendiente de los requerimientos de los vecinos, estar atento a las cuestiones de mantenimiento, en demandar y apuntar las inversiones y el orden de prioridades para su núcleo”.

A Yasmina Ferrón le pidió que “siga la línea de diálogo, trabajo y entendimiento de su antecesor, que sea esa correa de transmisión entre Junta Local y Ayuntamiento. Y a llevar a cabo esa tarea con la máxima entrega a Yasmina, como estoy convencido de que va a ser”.

El alcalde aprovechó el acto para explicar proyectos importantes que están en marcha en Balerma como el adoquinado de buena parte de las calles y el carril bici que se iniciará una vez quede aprobado el deslinde. Además, "vamos a ir planificando otras actuaciones como la rotonda de entrada, nuevas plazas y reurbanización y embellecimiento de espacios públicos, las obras de mejora del gimnasio del IES Mar Azul y seguir reivindicando una solución definitiva al grave problema de regresión de la playa".

Por último, dio la bienvenida a David Fernández y agradeció al resto de miembros “su compromiso con Balerma desde la cordialidad, la sensatez y la trasparencia, planteando aquellas oportunidades de mejora para el núcleo y escuchando y atendiendo al conjunto de asociaciones y colectivos que de una u otra manera también ejercen importantes tareas de representación dentro de este núcleo de población”.

Críticas del PSOE por el apoyo de Cs

Este cambio ha generado críticas en los partidos de la oposición, después de que Cs votara favorablemente. El secretario general del PSOE ejidense, José Miguel Alarcón, asegura que “el PP ha empezado a engullir a Cs en este núcleo, ya no es solamente en Sevilla o en Almería, también en El Ejido, donde el Partido Popular está absorbiendo a los cargos de Ciudadanos”.

“En Balerma ha quedado muy claro que la única alternativa real de cambio en nuestro municipio es la que ofrece el Partido Socialista”. Con estas palabras, el secretario general y concejal del PSOE de El Ejido, José Miguel Alarcón, quiso hacer balance tras la votación de quien ocupa ya de la presidencia en Balerma.

El portavoz del PP balermero, Miguel Suárez, se presentó como candidato a la presidencia de la Junta Local, “porque nuestros votos así lo requerían, empatamos a votos con el Partido Popular y no podíamos dejar de intentar optar a la presidencia”. Según Suárez, “una vez más se ha demostrado que el resto de partidos son todos más de lo mismo, nada ha cambiado, todo va a seguir igual”. Sin embargo, añade, “que hoy no hayamos obtenido el apoyo de otros partidos no nos va a hacer cesar en nuestro empeño de seguir trabajando para resolver las denuncias que nos hacen todos los vecinos y estar en todos los frentes luchando por nuestro municipio”.