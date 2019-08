“Como alcalde uno se cansa más, pero con mucha ilusión”

–¿Cómo están viviendo las fiestas?

–Muy bien. Estamos viviendo una semana cultural que empezamos con unas jornadas de historia local y la apertura de una exposición de pintura, también hemos llevado a cabo la presentación de un libro y hemos realizado un acto conmemorativo de los 40 años de las corporaciones democráticas. Además, hicimos un concierto por primera vez en jueves y la plaza estuvo abarrotada.

–Son sus primeras fiestas como alcalde. ¿Están siendo más especiales por ello?

–Es verdad que después de muchos años como concejal este año me estreno como alcalde y es la primera vez que me implica tener que estar en todos los actos y en todas las presentaciones. Es mucho más cansado, pero lo llevo con muchísima ilusión porque todo está saliendo bien y la comisión de Festejos ha trabajado mucho para ello. Hemos querido innovar, hacer cosas nuevas como la carrera de colores y yincanas, juegos acuáticos en la piscina... Somos gente joven y estamos intentando darle un poco más de dinamismo a las fiestas, no que la gente tuviera solo lo típico de ir a la Feria del Mediodía y luego ya el baile.

–Las fiestas de Tíjola han arrancado este mes de agosto pero tendrán continuidad en septiembre. ¿Hay tantas ganas de fiesta en el municipio?

–En Tíjola tenemos fiestas todos los meses. Estas de agosto se hicieron en su día para aquellos vecinos del municipio que se habían ido a Cataluña, Madrid o al extranjero, y por ello les solíamos llamar la “fiesta de los catalanes”. Luego tenemos las fiestas patronales el 15 de septiembre, que las vivimos todavía más.

–Hablaba antes de exposiciones, juegos acuáticos, homenajes, conciertos... Uno ve el programa de actividades que se realizan en el municipio para las fiestas y no tienen que envidiar a las de algunas capitales.

–No podemos compararnos con la capital, pero a nivel comarcal sí nos consideramos un referente. Tenemos una variedad importante de actividades tanto para la gente joven como para los adultos y mayores. Queremos tener actividades para todos. El miércoles tuvimos una revista; el martes bailes de sevillanas con la Asociación de Coros y Danzas y luego copla, y luego todas las actividades que hemos realizado para los más pequeños. Tenemos un repertorio que abarca actividades desde los 3-4 años hasta la gente mayor.

–¿ Qué actividad es la preferida del alcalde?

–Por ser la primera vez que tuvimos un concierto en la noche del jueves, me gustó mucho ver cómo la gente disfrutó con Danza Invisible, abarrotando la plaza. Además tuvimos como artista invitado a un artista local, Miguel. También me gusta mucho el ambiente que tenemos en la Feria del Mediodía y por supuesto disfrutar de la verbena. Esta llevábamos sin hacerla en el parque del Paseo muchos años, estaba ahora en la plaza del Ayuntamiento; la hemos trasladado de nuevo y hemos comprobado que ha tenido un éxito total.