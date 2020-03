José Miguel Hernández: "Los comercios cierran a las ocho de la noche para que no haya nadie en la calle”

El municipio de La Mojonera vive estos días una calma tensa. Es una de las localidades en las que por el momento “no se ha registrado ningún caso” como insiste su alcalde, José Miguel Hernández, que se ha volcado en la gestión municipal para redoblar las labores de desinfección, primer frente para frenar el virus.

–¿Cómo está viviendo en el plano personal y profesional esta crisis sanitaria?

–Es una situación que estoy viviendo en primera persona y creo que lo estamos haciendo con una gran responsabilidad. Dentro de lo que cabe, lo llevamos lo mejor posible. En mi caso, estoy todas las mañanas en el Ayuntamiento. Ahora mismo estamos bajo mínimos y la Casa Consistorial no está abierta al público pero el personal sigue trabajando desde dentro. Y otros lo hacen desde su casa por teletrabajo. Yo estoy poniendo todo de mi parte, todo mi empeño y ganas para que los mojoneros se sientan seguros en estos días tan inciertos.

–¿Qué medidas está aplicando el Ayuntamiento de La Mojonera para frenar la expansión del coronavirus?

–Las primeras medidas que tomamos tuvieron lugar el día 11 de marzo a mediodía. En ese momento celebramos una junta de gobierno local y a partir de ese momento automáticamente cerramos todas las instalaciones deportivas municipales, todos los parques, todos los centros de usos múltiples, bibliotecas, etc. Y a los pocos días, viendo que la pandemia iba a más decidimos cerrar los tanatorios y el cementerio. También hemos puesto en marcha medidas propias en coordinación con la Policía Local para que los comercios cierren a las ocho de la tarde para que no haya nadie a partir de esa hora en la calle. Los domingos, para el pequeño comercio que abre, les hemos pedido que cierren. Este domingo ha sido el primero que se ha llevado a cabo. Y solamente vamos a dejar abierto el quiosco hasta las doce de la mañana y las dos panaderías con elaboración propia del pan. Hasta el momento, casi todos los negocios están respetando esta nueva medida de cerrar a las ocho de la noche y me parece que demuestra su grado de implicación.

Además, también estamos desinfectando todos los contenedores día sí y día no con agua y lejía y productos autorizados así como las puertas de las farmacias, los bancos y todos los establecimientos que están autorizados a abrir y en los que más gente se concentra a lo largo del día.

–¿Ha contemplado el uso de tractores como en otros municipios de la comarca para desinfectar las calles?

–Los vecinos también nos han demandado el uso de tractores para llevar a cabo la desinfección pero, tras hablar con las administraciones competentes en la materia, me han desaconsejado hacerlo porque puede ser contraproducente para la salud de nuestros vecinos. Muchos agricultores con toda la buena fe del mundo nos han ofrecido sus tractores pero preferimos seguir trabajando como lo estamos haciendo hasta el momento haciendo uso de una pistola a presión. Creo que esto es lo más efectivo para frenar al coronavirus junto con el confinamiento de los mojoneros así como las necesarias medidas de seguridad guardando una distancia si salen a la calle. Si todo eso lo llevamos a cabo, el virus lo paramos. Dentro de un año nos habremos contagiado todo el mundo pero habrá camas en los hospitales y respiradores para todos al hacerlo de forma gradual. Lo que no podemos hacer es sacar los tractores a la calle sin pensar en lo que puede suceder porque las cubas de los agricultores se han usado con múltiples venenos y yo me pregunto, ¿quién las ha desinfectado y quién me asegura que no es un riesgo? Puede ser peor el remedio que la enfermedad.

Los trabajadores de limpieza están en primera línea y están preocupados y por eso los tenemos muy mimados para que no cesen en su labor. Me he reunido con ellos para mostrarles mi apoyo en estos momentos tan cruciales.

–¿Están respetando sus vecinos el estado de alarma?

–Los vecinos lo están llevando bastante bien. Tienen un notable-sobresaliente. Las pruebas están en que a día de hoy no tenemos ningún contagiado tal y como me informa el responsable del Centro de salud. Eso no quiere decir que mañana o pasado tengamos uno pero ahora mismo lo estamos llevando muy bien.

–¿Ha habido denuncias de la Policía Local?

–Por el momento solo ha habido dos denuncias. Los datos son bastante positivos porque evidencian que mis vecinos han entendido la situación y no salen de sus casas nada más que para la compra, tirar la basura y pasear a sus mascotas.

–¿Qué preocupaciones le transmiten sus vecinos?

–Utilizamos el perfil municipal que tenemos en Facebook para estar en contacto con ellos y principalmente les mantenemos informados de todas las actuaciones que llevamos a cabo. Y como todo en la vida, hay gente que aplaude el trabajo y otros que lo critican, pero así es la política. Por supuesto que nos gustaría hacer muchas más cosas y realizar por ejemplo labores de desinfección todos los días pero no tenemos personal suficiente. Por ejemplo, a diario recogemos todos los muebles que dejan los vecinos juntos a los contenedores y en otros pueblos cada quince días. En el tema de la limpieza estamos muy volcados y creo que lo estamos haciendo muy bien.

–El Ayuntamiento está haciendo un sobresfuerzo económico para hacer frente a estas labores de limpieza. ¿Se verán resentidas las arcas municipales?

–Lo soportamos bien porque pese a todo no requieren un gasto excesivo. La mayor parte de esa inversión municipal se ha destinado a la adquisición de guantes y mascarillas porque no nos lo han proporcionado. De momento estamos tranquilos porque tenemos un colchón económico y podemos soportar este tipo de inversiones.