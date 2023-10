Manuel Flores: "La Brigada de la Legión siente como suya la Virgen de las Angustias"

–¿Cómo afronta estas fiestas patronales por la Virgen de las Angustias tras haber renovado la vara de mando de Viator?

–Las afronto con muchas ganas. Soy ya veterano en estas lides y aún así me siguen emocionando como el primer día desde que soy alcalde. Como todos los años las espero con mucha ilusión y ganas porque son fiestas en las que se viven momentos muy tradicionales y también en las que te encuentras con amigos que llevas mucho tiempo sin vera.

–De hecho, estos festejos son muy multitudinarios y llevan al Ayuntamiento a activar un Plan de Emergencia Municipal específicio.

–Así es. Un año más y ya van tres, volvemos a presentar y aprobar nuestro Plan municipal de emergencias especial Fiestas Patronales 2023 que establece la coordinación entre los diferentes agentes actuantes y servicios afectados en el desarrollo de las fiestas patronales y en el que se incluye todo el análisis de riesgos y las diferentes acciones en materia de prevención y actuación en caso de emergencia. El Plan se activa el jueves a las 10.00 horas con la comunicación a través del 112 emergencias Andalucía.

"Teníamos claro que si queríamos que nuestros vecinos se lo pasen bien había que apostar por King África"

–¿Qué novedades presentan este año las fiestas?

–El programa cuenta con un gran número de actividades que se estructuran durante cuatro días pero principalmente destacaría que este año vamos a tener un mayo rnúmero de ambigús y barras para disfrutar de la Feria del Mediodía. Participan más de una veintena de bares y eso va a animar a los visitantes y vecinos a contar con un mayor número de sitio donde poder tomarse una cerveza y una tapa. También este año hemos dotado con un nuevo espacio para los jóvenes para potenciar las actividades en pleno centro. En definitiva, nuestro objetivo es ofrecer diversión y ocio para que todos los vecinos se lo pasen bien.

–Y la música es una de las recetas para conseguirlo. Este año han apostado por un cartel de altos vuelos con King África como máximo exponente.

–Teníamos claro que si queríamos que nuestros vecinos se lo pasen bien había que apostar por King África. Me consta que dio un espectáculo de energía y diversión en el Solazo Fest en abril y me dije para mí mismo que yo quería esa misma actuación para mi pueblo. Pero no solo vamos a divertirnos con King África, también vamos a contar tributos a El Barrio y Héroes del Silencio, un espectáculo de copla, la orquesta Pecado que repiten en las fiestas y, como no, a nuestros viatoreños de Liverpool que cierran su gira aquí. El elenco de artistas es muy bueno y esperemos que los vecinos y visitantes se lo pasen muy bien.

–Donde seguro que se lo van a pasar muy bien es con la fiesta de la longaniza. Ya van 29 ediciones y cada año son más los almerienses que vienen a Viator para disfrutar de este evento gastronómico único en la provincia.

–Es un producto tradicional y muy representativo de Viator y no puede fallar ni faltar. Ya vamos por la 29 edición y como siempre, la esperamos con muchas ganas. Cada año vienen más almerienses para disfrutar con nosotros de una fiesta que tiene un ritual: empezamos a las 7 de la mañana preparándola, embolsándola, etc. Y ya el sábado a mediodía toca degustarla. Este año hemos preparado 500 kilos para satisfacer la demanda de una longaniza que preparan los carniceros de la localidad y que tiene su fórmula particular que nadie más conoce.

"El encuentro con la patrona es muy emotivo porque ese olor a nardos de su trono es único"

–¿Usted se implica en estos eventos?

–Totalmente. Me gusta estar el sábado a primera hora con la gente que la está elaborando y luego participo en la carrera de cintas antes de la degustación. Son momentos que me gusta vivir con mis vecinos, amigos y familiares.

–La Plaza de la Constitución se convierte estos días en el punto neurálgico de las fiestas.

–Sin duda. Todas las orquestas tocan aquí, los actos más importantes de las fiestas se celebran aquí. Por todo el centro se disponen las barras y ambigús de la Feria del Mediodía. En general, la alegría se vive intensamente en todas las calles del pueblo.

–Otro momento emotivo llegará el domingo con la tradicional procesión a la Virgen de las Angustias.

–Es un momento muy especial. Viene también mucha gente de toda la provincia que son devotos de la imagen. El encuentro con la patrona es muy emotivo porque ese olor a nardos que desprende el torno es único. Además, se mezcla con el de pólvora porque el domingo se quema mucha pirotecnia. Este tema tiene mucha controversia porque poco a poco hemos ido reduciendo su uso y solo se tiran cohetes el domingo con el paso de la Virgen de las Angustias y cuando se encierra aún más. El resto de días no se utiliza.

–Y ese día también cuentan con la Legión. Es un atractivo más, ¿no?

–La escuadra de gastadores del grupo de artillería de la Brigada Rey Alfonso XIII participa este año en la procesión de la Virgen de las Angustias. Siempre vienen a procesionar con nuestra patrona, nunca fallan. Todos los años le trasladamos la invitación y la respuesta es unánime. Se sienten como viatoreños y sienten la Virgen de las Angustias como suya. Eso hace que esta procesión sea aún más vistosa ya que flanquean en todo momento el trono y algún representante de la Brigada también procesiona junto a las autoridades.

–Son cuatro días de reencuentros, de distensión, de ocio y de alegría. ¿Qué mensaje le gustaría transmitir a sus vecinos?

–Pues precisamente eso que formula en su pregunta: que disfruten, que se olviden de los problemas diarios durante estos cuatro días de fiestas. Unas fiestas que son muy nuestras y que marcan el inicio del otoño y la recta final del año en la que retomar energías y afrontar un nuevo año con salud y prosperidad. Ojalá las disfrutemos mucho porque actividades hay, ilusión hay y ganas de pasarlo bien, también.