Álvaro Izquierdo: “Ha hecho falta una crisis para ver la calidad de vida que genera un pueblo”

-¿Cómo se vive el confinamiento en un pueblo como Enix?

–El confinamiento está siendo difícil para todos los ciudadanos pero es cierto, que en un entorno rural y con una población reducida como es el caso de Enix, está resultando mucho más llevadero, tanto para los vecinos que vivimos habitualmente, como para los que tienen una segunda residencia y que días antes de que se declarase el estado de alarma optaron por establecerse aquí, así como otros muchos que cuando se decretó la situación estaban ya aquí pasando el fin de semana y decidieron quedarse.De hecho hay muchas familias con niños (ojalá siempre fuera así), encontrándose el pueblo durante la cuarentena en una situación similar de población a la que se da en periodos vacacionales o fines de semana, y que han trasladado a la Corporación durante estos días que su decisión de establecerse en el pueblo les generaba mucha más tranquilidad y la posibilidad de ofrecer una calidad de vida a sus hijos que no podían ofrecerle en las ciudades a pesar de no poder salir a la calle igualmente, porque es cierto que convivir en un entorno natural, respirar aire puro, y una sensibilización especial con las cadenas de ayuda que se generan entre los vecinos, aun estando dentro de casa, siempre son factores que ayudan a mantener el ánimo ante una situación como la que nos acontece.

–Y su día a día, ¿cómo es? ¿cómo compagina su labor como alcalde y diputado provincial?

–Pues trabajando a un ritmo muy alto, yo diría que incluso más de lo que hacemos habitualmente, porque desde el primer día entendí que ahora más que nunca la gente necesita a la clase política en la toma de decisiones importantes, decisiones que les afectan de una manera más directa que nunca, y no podemos fallarles. En el ayuntamiento estamos cubriendo todos los servicios municipales con la mayor normalidad posible, guardando siempre las normas establecidas por el gobierno, intentando hacer el día a día de los vecinos lo más ajustado posible a lo que sería en una situación normal.Y en la Diputación Provincial el trabajo empezó antes de que se decretase el Estado de Alarma por el Gobierno Central, en previsión de podía ocurrir, y pusimos en marcha protocolos de teletrabajo urgentes, y de absoluta prioridad, estando todo operando el propio lunes 16 de marzo, se paralizaron las obras, se agilizó el pago a proveedores de una manera titánica, y finalmente la realización del Plan Almería que confiamos y así va a ocurrir, va a beneficiar a todo el tejido empresarial y las economías familiares de la provincia.

–¿Están sus vecinos cumpliendo escrupulosamente el confinamiento?

–En Enix, y en Almería en general, creo que hemos dado la talla. La mayoría de la gente no ha salido de sus casas, a pesar de estar confinados en un pueblo donde la calle forma parte casi de tu propia vivienda. Las salidas han sido a la tienda del pueblo, la farmacia o el médico, y no de forma inconsciente por alternar los unos con los otros. Los propios negocios de hostelería decidieron cerrar sus puertas el mismo fin de semana del 14 de marzo, para no dar lugar a posibles contagios dentro del municipio.E incluso ahora que tenemos libertad de movimiento dentro del municipio por tener menos de 5.000 habitantes, hemos visto como los vecinos mantienen la distancia, y han sido muy responsables con la salud de todos.

-¿Ha habido sanciones por parte de la Policía Local o la Guardia Civil?

–Tuvimos en la primera semana alguna advertencia a vecinos que no tenían claras las limitaciones y restricciones vigentes respecto a las salidas de casa, pero ha sido algo muy puntual. La presencia de la Guardia Civil en el municipio ha sido diaria, y lo sigue siendo, lo cual es de agradecer.

–Viendo los datos publicados por la Junta, en su localidad no se ha contabilizado ningún infectado. ¿Qué valoración hace?

-Pienso que es consecuencia de la propia responsabilidad de las personas, hemos entendido la gravedad del problema y todos hemos puesto de nuestra parte. En los pequeños municipios, donde la media de edad suele ser algo más alta de lo normal, es una auténtica desgracia tener la presencia del virus, y creo que por eso hemos estado mucho más concienciados de la importancia de seguir las recomendaciones y de adoptar todas las medidas de seguridad.De hecho, estos días en que se han ido levantando las restricciones, hemos visto con algo de recelo las imágenes de ciudadanos haciendo deporte en zonas saturadas, o paseando, sin la protección correcta, y esperamos que eso no provoque un repunte de infectados en la provincia, porque al final nos afectaría a todos.

–¿Qué medidas han adoptado desde el inicio del estado de alarma para evitar la llegada del virus y conseguir que de momento no hay ningún contagiado?

-Desde el principio nos dedicamos a hablar con muchos de los vecinos para concienciarlos de la importancia que tenía estar confinado en casa, hemos hecho desinfecciones todas las semanas en todas las zonas del pueblo, incluídas las urbanizaciones y la zona de El Palmer y el Marchal. Además en cuanto recibimos las mascarillas de Diputación, y posteriormente de la Subdelegación, se hicieron batidas de reparto a cada vecino que está pasando la cuarentena en Enix, intentando que no hubiera ninguna persona desprotegida en la medida que nos ha sido posible. No obstante, quiero incidir en que el motivo principal de que no tengamos contagiados, a pesar de encontrarse el pueblo con un ratio de población más alto de lo habitual, ha sido la responsabilidad y buen hacer de todos a nivel individual.

–Como diputado del equipo de gobierno de Diputación, ¿cree que Diputación se ha volcado en ayudar a los pueblos?

–Personalmente estoy muy orgulloso de la Diputación, de todos los trabajadores que forman parte de ella y del Equipo de Gobierno. Fuimos los primeros en poner material sanitario a disposición de todos los pueblos, todos sin excepción. Creo que es un hecho que se ha puesto en marcha el Plan más ambicioso que se ha presentado en la provincia e incluso de los más importantes a nivel nacional.

–¿Cómo les ha afectado económicamente esta pandemia?

–En Enix hemos conseguido ser un pueblo referencia en la gastronomía, todos los almerienses han pasado por aquí para probar nuestros platos típicos, y eso ahora mismo es casi imposible. Desgraciadamente el sector hostelero es el más castigado a nivel nacional, a pesar de empezar la fase de desescalada en estos días, y por supuesto también ha sido el sector más castigado en nuestra localidad.

Sin embargo, Enix cuenta con una ventaja con respecto al resto de pueblos de interior, y es su cercanía a grandes núcleos, y confiamos que esto facilite su recuperación en lo que a hostelería e refiere, pues conforme avancen las fases de desescalada se podrá recuperar la tradición de venir a comer o pasar el día, además, ésta cercanía ha convertido nuestro pueblo en una pequeña ciudad dormitorio, que incluso ve de perfil el problema de la despoblación rural, pues mantenemos la población sin descenso, lo que también nos ayudará al restablecimiento de la normalidad económica cuando finalice la situación sanitaria.

–Pensando ya en la recuperación económica, ¿ha trazado su ayuntamiento medidas o planes?

–Estamos elaborando un plan de promoción y fomento de nuestro pueblo. Ha hecho falta que venga una crisis sanitaria, para darnos cuenta de la calidad de vida que genera un pueblo como este, hemos vuelto muchos a nuestros inicios familiares. Y creo que tenemos que aprovecharlo, animando a la gente a tener una residencia en Enix, ya que cuando ha llegado el peor momento que se conoce en la historia más reciente, nos hemos acordado de las bondades que ofrece la vida en un pueblo.

-¿Qué mensaje le gustaría transmitir a sus vecinos tras casi mes y medio confinados?

Pues un mensaje de ánimo, pues ya queda menos para que esto finalice, y también un mensaje de cariño, me siento orgulloso de cómo han actuado durante estos días, los gestos que han tenido entre ellos, el respeto de la gente, y la responsabilidad. Y también de agradecimiento a los establecimientos que han abierto para dar servicio, pues han facilitado el día a día de los vecinos. En definitiva, enviar un mensaje de aliento, y que el Ayuntamiento va a estar en todo momento al lado de los vecinos en todo lo que esté en nuestras manos resolver ahora más que nunca.