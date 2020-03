Javier Aureliano García: “Los 200 millones del presupuesto están dedicados al 100% contra el coronavirus”

La Diputación Provincial se ha convertido para muchos municipios en su principal valedor ante esta pandemia vírica. Su presidente, Javier Aureliano García, hace balance para Diario de Almería de todas las actuaciones que están poniendo en marcha “para y por los almerienses”.

–Se enfrenta usted al mayor reto como gestor político. ¿Cómo lo afronta?

–Efectivamente este el reto más importante al que me he enfrentado en mi carrera política. Por suerte no estoy solo porque cuento con un gran equipo de profesionales que están a la altura de las circunstancias.

–¿Cuáles son las principales preocupaciones que le trasladan los alcaldes?

–Están muy preocupados por las personas más vulnerables. Les preocupa mucho la situación de personas dependientes y personas mayores que en su mayoría están solas y que se tienen que valer de otras para hacer su vida diaria como salir a hacer la compra o adquirir medicinas. Por eso desde Diputación hemos puesto en marcha al grupo de voluntarios de Protección Civil para que estén atendidas en menos de dos horas. Estamos desplegando a todo nuestro personal para llegar a los 103 pueblos.

–¿Qué medidas está tomando la Diputación Provincial para dar servicio a los 103 municipios?

–Son muchas y sin duda todas son importantes. Lo que más nos preocupa es cuidar de la gente y por eso vamos a poner todos nuestros medios para ayudar a los mayores, a los que están en la residencia, a aquellas que tienen, perdone la expresión, una situación jodida. Es nuestra principal preocupación y luego la segunda es cuidar de las personas que cuidan de los primeros, de los trabajadores de Diputación. Y estos días nos están dando una lección de profesionalidad y entrega.

Otra de nuestras preocupaciones es que todos los autónomos y las pymes puedan cobrar todo lo que han facturado a esta casa y por tanto el día 31 de marzo todas las facturas pendientes estarán pagadas. Queremos darle liquidez para evitar despidos.

Otras de las medidas se centra en el turismo. Ahora mismo todos los hoteles y restaurante están cerrados y por tanto, tenemos que adelantarnos a esta grave situación y por eso hemos enviado una guía de ayuda a todos los miembros del Consejo Provincial de Turismo en la que aglutinamos todas las ayudas y medidas de las administraciones y hemos habilitado una asesoría para estar en contacto con ellos para aclararle cualquier duda y ayudarles en la tramitación de las ayudas que se están habilitando ya. Así no están solos y eliminamos muchas trabas.

También estamos proporcionando asistencia técnica y jurídica a los 103 ayuntamientos para prevenir el COVID-19 y les estamos por otro lado asegurando que recibirán sus ingresos de los adelantos a cuenta de la recaudación.

También hemos desplegado como le comenté anteriormente a los 80 voluntarios de Protección Civil para que ayuden a las personas más vulnerables.

–¿Cómo están trabajando el millar de empleados de Diputación?

–Casi la totalidad de los trabajadores de Diputación trabajan desde su domicilio. Están conectados a través de las VPNs de esta casa y no se están colapsando. Estábamos preparados para poder solventar una eventualidad de este tipo. Nos hemos adaptado en tiempo récord al sistema telemático de trabajo y de esa forma la institución provincial sigue funcionando sin riesgos para nuestros trabajadores. Y eso está posibilitando que también todos los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes puedan también funcionar por vía telemática y dar respuesta a sus vecinos. Eso es lo que nos preocupa.

–¿Proyectos de inversión tan importantes que maneja Diputación como son los Planes Provinciales ahora mismo están paralizados?

–Ahora mismo lo único que le preocupa a la Diputación es la salud de la personas. No nos preocupa licitar obras, ahora hay que invertir en salud y el bienestar. Yno vamos a hacer absolutamente nada que no sea eso. Ahora mismo el presupuesto de la Diputación está solo dedicado a combatir el COVID-19.

–¿Han habilitado partidas específicas para luchar contra esta pandemia?

–El decreto que firmamos el sábado pasado, consensuado con toda la Corporación y los servicios jurídicos, contempla que todas la áreas de Diputación de forma excepcional pueden hacer uso del presupuesto para intentar paliar los efectos del coronavirus. El 100% del presupuesto, unos 200 millones de euros, está dedicado a la prevención del COVID-19. No vamos a escatimar ni un solo céntimo para minimizar los efectos de la pandemia. No tenemos otra cosa más importante en la provincia que hacer en estos momentos que cuidar de los almerienses. Lo demás queda en un plano secundario.

–Cuando toda esta crisis sanitaria pase tocará reactivar la economía y luchar aún más si cabe contra la despoblación con planes de inversión.

–Efectivamente. Primero tenemos que conseguir que la gente esté sana porque si no, no puede trabajar. La segunda parte será reactivar la economía y ayudar a los almerienses. Yno le quepa ninguna duda que pondremos planes de inversión especiales para atajar la segunda fase de esta crisis sanitaria. Ojalá dure muy poco y podamos usted y yo hablando de las medidas que vamos a poner en marcha para reactivar la economía. No hay nada que me gustaría más que poder hablar de eso porque significaría que hemos vencido al virus.