Fallece un integrante de una chirigota durante una actuación en un certamen en Vélez Blanco

El mundo del Carnaval almeriense se encuentra sumido en una profunda conmoción tras el repentino fallecimiento de David Pérez Robles, integrante de la conocida La Chirigota del Soto, de Albox, que perdió la vida en la noche de este pasado sábado 24 de enero mientras actuaba en el Teatro Municipal de Vélez Blanco.

El suceso se produjo en torno a las 22:10 horas, cuando el Servicio de Emergencias 112 de la Junta de Andalucía recibió el aviso de que un varón se había desplomado en el escenario durante la actuación que cerraba el certamen de comparsas de la localidad. Hasta el lugar se desplazaron efectivos del 061 y Protección Civil, que no pudieron hacer nada por salvar la vida del carnavalero.

El incidente ocurrió al término del popurrí, la última pieza del repertorio. En un primer momento, parte del público pensó que el desplome formaba parte de la actuación, hasta que se confirmó la gravedad de la situación. David Pérez Robles, natural de Olula del Río, fallecía en el escenario con 46 años. La actuación suponía el estreno oficial de ‘Los Kill Bill de por aquí’, la chirigota con la que los del Soto tenían previsto participar en los concursos de Carnaval de Almería capital y Málaga, donde el grupo debía actuar el próximo martes 27 de enero.

Luto y consternación entre los amantes del Carnaval

Nada más conocerse la tragedia, el Ayuntamiento de Vélez Blanco decretó el luto y suspendió la fiesta prevista para la medianoche en el Salón Bellavista. A través de sus redes sociales, el Consistorio expresó que “lamenta profundamente el fallecimiento de un integrante de una de nuestras comparsas” y trasladó su más sincero pésame a familiares, amistades y compañeros, subrayando que “Vélez Blanco se une al luto”.

Las muestras de dolor se sucedieron durante las horas posteriores. La Hermandad de la Pasión de Olula del Río, de la que David Pérez Robles era hermano, destacó su implicación y compromiso, recordándolo como una persona “siempre entregada” y muy vinculada a la corporación, especialmente por su labor como costalero, elevando oraciones por su eterno descanso.

También el Ayuntamiento de Albox expresó públicamente su “profundo pesar y condolencias a la familia de David, a sus amigos y a su otra familia, la chirigota”, enviándoles ánimo y cariño en unos momentos “muy difíciles”.

Por su parte, la Federación Municipal de Carnaval de Almería (FEMACA) manifestó estar “consternada por lo sucedido” y trasladó todo su apoyo a los componentes de la chirigota del Soto, así como su más sincero pésame a la familia del fallecido, poniéndose a su disposición.

El emotivo mensaje de la chirigota del Soto

Especialmente conmovedor ha sido el comunicado publicado por La Chirigota del Soto, en el que sus compañeros se despedían de David Pérez Robles con palabras cargadas de emoción y dolor. En su mensaje, reconocen la dificultad de enfrentarse “a un papel en blanco” para escribir algo que nunca imaginaron tener que decir.

“Hoy el telón se abrió, pero a nosotros se nos cerró algo por dentro”, expresan, recordando que David se marcha “demasiado pronto, en el mismo momento en el que todo empezaba”. En el texto, subrayan la dureza de la pérdida al producirse en un contexto de alegría, carnaval y vida, del que él formaba parte esencial.

La chirigota agradece “cada ensayo, cada risa y cada nervio compartido antes de salir al escenario”, y reconoce la huella que David deja tanto en el grupo como a nivel personal. “Hoy no hay cuplés, ni pasodobles, ni aplausos que consuelen. Solo silencio, respeto y un abrazo enorme para tu familia”, concluyen, asegurando que “tu chirigota nunca te va a olvidar”.

La inesperada pérdida de David Pérez Robles ha causado una profunda consternación en las comarcas del Almanzora y Los Vélez, donde era una persona muy querida y conocida, dejando un vacío difícil de llenar.