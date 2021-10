La Fiesta de la Naranja de Gádor más esperada

Después de la incertidumbre de una desescalada que ha ido implantándose de manera progresiva, el municipio de Gádor ha conseguido celebrar hoy su tradicional fiesta del Día de la Naranja, que ha cumplido nueve ediciones y que se ha mantenido en este 2021 al posponer la fecha prevista para febrero.

Pese a que esta no es la mejor época para este fruto, ya que el cultivo no tiene su color característico, ese naranja no ha faltado en el municipio para brillar en un evento que siempre es muy esperado por vecinos, pero también gente de otros puntos de la provincia e, incluso, de fuera. Y es que este día, en el que se honra a un pilar económico y una tradición de siempre, ha conseguido una proyección nacional que tiene en Gádor la cuna del tributo a tan conocido y reconocido fruto en España.

Pese a no ser la fecha de siempre, sí se ha conseguido disfrutar de un evento como los ocho años anteriores gracias a la programación del Ayuntamiento con su alcaldesa, Lourdes Ramos, a la cabeza.

La gran fuente de zumo no se ha realizado este año por prevención, pero sí degustaciones del preciado zumo de naranja y también de papaviejos. Además, desde este mediodía se ha inaugurado un monolito en homenaje a la naranja y las actuaciones musicales al aire libre están amenizando desde el primer momento, recordando a uno de los elementos que más gustan siempre: una feria de mediodía.

Y como no, la gastronomía, la hostelería que bien se había preparado para esta cita, está haciendo las delicias de todos los participantes en esta esperada jornada.