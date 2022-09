Pedro Ridao: “Las de Antas son fiestas de pueblo, la feria de siempre, ese es nuestro éxito”

–¿Cómo son las fiestas de Antas?

–Son las fiestas grandes y fuertes. En agosto celebramos las de San Roque, pero no tienen su relevancia. Acude mucha gente del Levante y son muy esperadas, sobre todo por la juventud, y muy vividas. Por aquí decimos que el curso - escolar y político- empieza después de las fiestas de la Virgen de la Cabeza.

–¿Dónde radica su éxito?

–Yo creo que sus niveles de participación y asistencia hay que buscarlos en su propio espíritu. Son unas fiestas de pueblo, la feria de siempre, con puestos de pollos (3), atracciones y verbena. Se forma un ambiente miy bonico, que se me pone hasta los pelos de punta.

–Y muy religiosas, también.

–Los antusos, y también muchos vecinos de otros pueblos, le tienen mucha devoción a la Virgen de la Cabeza y vienen a ponerle rosas. Mañana, como día grande las fiestas, celebraremos su nombramiento como Alcaldesa perpetua de Antas y le haré entrega de la vara de mando de alcalde.

–¿Cómo fue su designación?

–El pasado 12 de agostó convoqué un Pleno Extraordinario, con la propuesta de proclamación de la Virgen de la Cabeza como alcaldesa perpetua como único punto del orden del día. La propuesta fue respaldada por los 11 miembros de la Corporación Municipal -6 PSOE, 3 PP y 2 Ciudadanos. La propuesta partió de Miguel Ángel Martín, presidente de la Hermandad de la Virgen de la Cabeza.

–Una indiscreción. ¿El alcalde de Antas es creyente?

– Creo y voy a Misa. Me gusta la Semana Santa, las Bandas de Música y actos como el de la Proclamación de la Virgen de la Cabeza. Es un acontecimiento solemne y bonito, y creo que engrandecen a mi pueblo, Antas.

–En 2027 se cumplirá el 600 aniversario de la aparición de la Virgen de la Cabeza, según la tradición oral. ¿Le gustaría presidir el programa de actos como alcalde?

– Me gustaría y mi idea es seguir la próxima legislatura si el pueblo me otorga, de nuevo, su confianza porque me presentaré a la reelección y en la 2027/31.

–¿Qué balance hace de estos tres años como alcalde?

– Antas estaba estancado y creo que le hemos dado un vuelco con la gestión de este equipo de gobierno socialista, joven pero muy preparado - todos sus miembros tienen carreras universitarias- del que me siento muy orgulloso de su trabajo en pandemia. Somos conocidos como el pueblo sin paro, pero también lo queremos ser por el Museo del Argar, cuyas obras se licitarán al final de este año porque nos reportará turismo y riqueza.