Más de 1.300 firmas para evitar el cierre del Centro de Día de Fiñana

El próximo 31 de agosto el Centro de Día de la localidad de Fiñana cerrará sus puertas y dejará sin servicio a cerca de una veintena de mayores. Así lo ha denunciado esta mañana el alcalde de este municipio de la comarca del Río Nacimiento, Rafael Montes, en las puertas de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía. "Ha habido una dejadez de funciones por parte de la Junta ya que sabían desde el pasado 21 de enero que la actual empresa que se encarga de gestionar el Centro de Día dejaba de prestar el servicio ahora a finales de mes y no han hecho nada", ha denunciado.

Por esta razón, Montes ha presentado hoy en la Delegación del Gobierno más de 1.300 firmas recogidas por la comarca clamando por una solución para evitar el cierre parcial o total de esta instalación. "A Juan Manuel Moreno Bonilla (presidente de la Junta) se le llena la boca hablando de dar soluciones a la despoblación pero a nosotros, en cambio, nos genera un problema porque muchos viejetes, y los llamo así porque los quiero y los considero mi familia, se van a la calle", lamenta el regidor.

El alcalde ha apuntado a este periódico que desde la Junta se le ha notificado que se va a agilizar una nueva licitación del servicio "que puede durar de uno a tres meses" y mientras tanto "los mayores hasta octubre o noviembre muchos van a estar solos y otros van a requerir la presencia de algún familiar".

El Centro de Día, que lleva funcionando cerca de dos décadas, tiene capacidad para 25 personas y cuenta con servicio de catering. Actualmente los 17 beneficiarios realizan multitud de actividades en el centro y desayunan y almuerzan en él. Una servicio que genera diez puestos de trabajo directos y que Montes considera "fundamental" para la comarca del Río Nacimiento ya que los beneficiarios no solo son de Fiñana si no también de otros pueblos de la zona "y de incluso Granada", añade.

Montes se ha desplazado a la capital para entregar las firmas junto a familiares de algunos usuarios. Es el caso de Antonia Martínez cuya madre lleva en el centro desde que se abrió en marzo de 2007 y explica que "fue la primera usuaria". Su madre tiene 80 años y "le ha dado la vida estar en el centro porque es una gran familia y disfruta mucho con todas las actividades que tiene". Por eso se ha mostrado decepcionada por la situación y preocupada "porque mi madre está muy triste si cierran el centro y no quiero que le afecte".

En el otro extremo está el de Maricarmen Nieto, cuyo padre lleva desde el mes de julio en el Centro de Día. Ha sido uno de los últimos en entrar pero con tan poco tiempo "ya he notado mucho la mejoría", afirma. "Mi padre dice que está deseando irse a su escuela y lo pasa muy mal los fines de semana porque no lo llevo al centro. No entiende que está cerrado ya que tiene un poco de Alzheimer". Ha mejorado mucho su movilidad gracias a las actividades que realiza. "Ahora va al baño solo y sube también las escaleras", añade. A sus 90 años "está viviendo una experiencia fantástica y por eso no he querido decirle aún nada, para que no sufra", lamenta Nieto.

Movilizaciones y encierro

Rafael Montes ha explicado a Diario de Almería que si no se acomete una pronta solución a esta problemática "no descartamos llevar a cabo otras medidas como movilizaciones o incluso un encierro" para clamar por un derecho de mis mayores ante una "negligencia por parte de la Junta".

De esta forma, la entrega esta mañana de las más de 1.300 firmas (concretamente 1.340) es el primer acto organizado por parte del Ayuntamiento de Fiñana para meter presión a la Junta de Andalucía y que agilice la tramitación de la nueva empresa adjudicataria de este servicio tan importante en los pueblos del interior y que permite como pocos luchar contra la despoblación.

La recogida de firmas se ha llevado a cabo tras una primera misiva enviada tanto al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, como al consejero del ramo y los responsables provinciales de este servicio, y ha sido precisamente la ausencia de respuesta alguna lo que ha provocado la movilización vecinal.

"Tanto para los usuarios como para los vecinos, el anunciado abandono del servicio por parte de empresa concesionaria debido a sus discrepancias con la administración autonómica son uno de los síntomas más temidos con la entrada en el gobierno de la Junta de Andalucía de una coalición conservadora, y es precisamente el retroceso en los servicios que precisamente se prestan a quienes más lo necesitan, y abandonar a los mayores después de lo que han sufrido durante la pandemia es peor despropósito que podíamos imaginar", afirma el alcalde, que ha estado acompañado de los parlamentarios andaluces del PSOE, Noemi Cruz y Rodrigo Sánchez Haro.

Montes pide a la Junta un esfuerzo extra para que los trabajadores que actualmente prestan sus servicios en el centro no tengan que abandonar el centro con el inicio del mes de septiembre, que es la fecha tope que se ha dado “después de seis meses de conversaciones en los que entendemos que han tenido tiempo más que suficiente para poder dar una solución a las personas mayores no sólo de Fiñana, sino de toda la comarca y sin moverles de allí”, afirma el primer edil.