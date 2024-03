La guerra judicial sigue en Garrucha: archivan otra causa contra la exalcaldesa María López

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Vera ha archivado la causa por presunta prevaricación administrativa contra la exalcaldesa de Garrucha, María López (PSOE) al no ver ilícito penal en la contratación de personal eventual por parte de la administración local pese a las "irregularidades" detectadas a través del informe pericial aportado a la investigación.

La investigación a instancias de la Fiscalía Provincial partía de la denuncia del concejal en el equipo de gobierno, Álvaro Ramos, quien informó de que López habría contratado en 2021 mediante decreto de Alcaldía como auxiliar administrativa a una de las integrantes de la lista con la que concurrió a las elecciones municipales de 2019.

En su auto dictado el pasado 4 de marzo, al que ha tenido acceso Europa Press, el juez instructor señala a partir del informe pericial efectuado sobre la contratación que "no se puede concluir que concurran de forma indiciaria" los elementos necesarios para continuar con la causa por la vía penal.

En este sentido, reconoce que el informe aprecia hasta "cuatro irregularidades" en el proceso, al entender que la contratación de personal eventual por parte de la administración debe darse para "tareas de confianza o asesoramiento especial", si bien se llevó a cabo "no siendo este el caso".

No obstante, dicha irregularidad --la "única" conectada al proceso de contratación-- "no puede ser valorada como una omisión de un trámite esencial de procedimiento que no pueda ser explicada con una argumentación mínimamente razonable", ya que "no existe en el informe técnico elemento alguno que permita identificar cuál es la infracción en concreto" que pueda determinar, desde el punto de vista penal, qué "omisión esencial" podría derivar en un delito de prevaricación administrativa.

Con ello, y ante la ausencia de elementos que "permitan justificar la relevancia penal de forma indiciaria de la conducta" efectuada por la exalcaldesa, el instructor procede a sobreseer de manera provisional las diligencias con un auto contra el que cabe recurso.

La denuncia del Ministerio Público apreciaba la supuesta comisión de delitos contra los derechos cívicos al haberse negado supuestamente la exalcaldesa a facilitar información a la oposición sobre las contrataciones de personas que se hacen en el Ayuntamiento de Garrucha "amparándose en la ley de protección de datos".

Asimismo, en un segundo auto, el juez rechazaba prorrogar la instrucción a petición de la Fiscalía para tomar declaración a la investigada, según interesaba el Ministerio Público, al entender que el propio informe del perito judicial hace "innecesaria" dicha declaración, y por tanto, prorrogar la instrucción del caso.

Desde el PSOE de Garrucha han valorado el archivo de esta investigación, que se une al sobreseimiento de otros procedimientos impulsados por el mismo concejal, del que han asegurado exigirán "la reparación del daño causado por sus mentiras, injurias y calumnias vertidas durante años", según han trasladado en su redes sociales.